Проблемы есть: как на поставки оружия Украине влияет шатдаун США

Уже 40 дней в США продолжается крупнейший шатдаун за всю историю страны. Один из высокопоставленных чиновников Государственного департамента сообщил, что шатдаун препятствует поставкам вооружения для Украины, которое закупают европейские страны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что из-за шатдауна прежде всего страдают американцы, в частности военные. Относительно американского оружия для Украины – не стоит забывать о его запасах в Европе.

Смотрите также В Кремле сразу все забегали: политолог сказал, какой сильный козырь имеет Трамп в отношении России

Как на поставки оружия Украине влияет шатдаун США?

Политолог объяснил, что из-за шатдауна нет отдельного подхода торможения военных процессов, которые связаны с Украиной. Проблемы есть в самом государственном секторе США.

Проблемы появляются даже по выплатам заработных плат непосредственно американским военнослужащим. Идут взносы, чтобы заплатить зарплату военным. Ситуация действительно критическая и тема Украины является второстепенной,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! В ночь на 10 ноября Сенат США принял законопроект, который позволит приблизить продолжение финансирования правительственных структур в США, он набрал 60 голосов "за", то есть необходимый минимум. Это первый шаг, который приблизит к концу шатдауна. Теперь законопроект еще должна утвердить Палата представителей, а затем подписать президент Трамп.

Политолог подчеркнул, что часть вооружения для Украины выдается из запасов Пентагона, поэтому сам ее могут поставлять с задержкой. Другую часть оружия для нас покупают в американских предприятиях ВПК.

Склады оружия из Соединенных Штатов также есть в европейских странах, откуда могут его поставлять в Украину. В то же время, несмотря на шатдаун, в США объявили, что они готовы принимать больше заказов, чем сейчас.

Чаленко добавил, что шатдаун при президентстве Дональда Трампа может свидетельствовать, что борьба республиканцев против демократов еще будет продолжаться. В частности, на выборах мэра Нью-Йорка победил демократ Зохран Мамдани.

К каким еще последствиям приводит шатдаун?