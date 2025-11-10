Проблеми є: як на постачання зброї Україні впливає шатдаун США

Вже 40 днів в США триває найбільший шатдаун за всю історію країни. Один з високопосадовців Державного департаменту повідомив, що шатдаун перешкоджає постачання озброєння для України, яке закуповують європейські країни.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що через шатдаун насамперед страждають американці, зокрема військові. Щодо американської зброї для України – не варто забувати про її запаси в Європі.

Як на постачання зброї України впливає шатдаун США?

Політолог пояснив, що через шатдаун немає окремого підходу гальмування військових процесів, які пов'язані з Україною. Проблеми є в самому державному секторі США.

Проблеми з'являються навіть щодо виплат заробітних плат безпосередньо американським військовослужбовцям. Йдуть внески, щоб заплатити зарплату військовим. Ситуація справді критична і тема України є другорядною,

– наголосив він.

Зверніть увагу! В ніч на 10 листопада Сенат США ухвалив законопроєктт, який дозволить наблизити продовження фінансування урядових структур у США, він набрав 60 голосів "за", тобто необхідний мінімум. Це перший крок, який наблизить до кінця шатдауну. Тепер законопроєкт ще має затвердити Палата представників, а потім підписати президент Трамп.

Політолог підкреслив, що частина озброєння для України видається з запасів Пентагону, тому сам її можуть постачати з затримкою. Іншу частину зброї для нас купують в американських підприємствах ВПК.

Склади зброї зі Сполучених Штатів також є в європейських країнах, звідки можуть її постачати до України. Водночас, попри шатдаун, в США оголосили, що вони готові приймати більше замовлень, ніж є зараз.

Чаленко додав, що шатдаун при президентстві Дональда Трампа може свідчити, що боротьба республіканців проти демократів ще буде тривати. Зокрема, на виборах мера Нью-Йорка переміг демократ Зохран Мамдані.

До яких ще наслідків призводить шатдаун?