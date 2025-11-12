Коррупция в Энергоатоме: Басов не согласен с мерой пресечения и будет подавать апелляцию

Дмитрий Басов не согласен с мерой пресечения суда, поэтому защита планирует обжаловать это решение. Кроме того, Басов прекращает сотрудничество с Энергоатомом, где занимал должность исполнительного директора по безопасности.

Защита утверждает, что у прокуратуры нет никаких доказательств причастности Басова к схеме Миндича. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

О чем еще заявила защита Басова?

Адвокат Дмитрия Басова, известного как "Тенор", Виталий Наум утверждает, что доказательств причастности его подзащитного к делу Миндича о масштабной коррупционной схеме на государственном стратегическом предприятии Энергоатом нет. Поэтому в планах защиты подавать апелляцию на меру пресечения суда.

Наум убежден, что приведенные судом обстоятельства нельзя считать достаточными для применения именно такой меры пресечения. Полный текст решения объявят 17 ноября, после чего сторона защиты планирует подать апелляционную жалобу.

По словам Наума, дальнейший ход дела будет "достаточно интересным", ведь уже сейчас защита зафиксировала ряд существенных процессуальных нарушений, которые планирует использовать при обжаловании решения суда.

Я уверен, что это дело будет очень длительным,

– считает адвокат.

Адвокат заявил, что в дальнейшем к делу присоединятся и другие защитники, которые также будут фиксировать процессуальные нарушения. Сейчас, по его словам, он уже заметил ряд таких нарушений лично.

Наум отметил, что не видит в действиях своего подзащитного состава преступления для такой меры пресечения.

Мы увидели картинку, релизы, которые нарезаются, выпускаются, но дальше – банальных вещей в деле я не увидел. Обвинять должностное лицо – и не предоставить документов, отмечать, что совершено организованная группа (преступление – 24 Канал) и квалифицировать действия по другой статье,

– говорит Наум.

Также адвокат в своем комментарии отметил, что Басов сам лично открыл дверь правоохранителям, когда те пришли на обыски. А также отметил, что никакого силового проникновения во время обыска не было. Более того, по его словам, детективы НАБУ имели возможность получить все необходимые материалы и доказательства еще до приезда защитников Басова.

Занимает ли Басов до сих пор должность на Энергоатоме?

Адвокат подозреваемого по делу о коррупции отметил, что Басов 12 ноября поставил точку в своем сотрудничестве с Энергоатомом. До этого, по словам Наума, он занимал должность советника. Однако относительно полного названия должности посоветовал обратиться непосредственно к Басову.

Какую меру пресечения суд избрал для Басова?