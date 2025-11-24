Школа – не место для решения конфликтов, – Клименко о стрельбе во Львове

Во Львове 24 ноября во время конфликта между родителями двух учеников один из мужчин открыл стрельбу из пневматического пистолета по другому. На инцидент отреагировали в МВД, отметив недостаточную защиту школ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Достаточно ли защищены школы в Украине?

В результате стрельбы во дворе школы №13 во Львове 24 ноября ранен мужчина. Его госпитализировали. Офицер Службы образовательной безопасности оперативно разоружил, задержал нападавшего и вызвал следователей и медиков.

На инцидент отреагировал Игорь Клименко. Он подчеркнул, что присутствие офицера – важно, но недостаточно.

Этот случай подсветил критическую проблему, о которой я часто говорю: учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности,

– подчеркнул Клименко.

По данным МВД, в Украине работают 1 778 офицеров Службы образовательной безопасности. Во Львове – 68 офицеров, охватывающих более половины школ города.

Отмечается, что МВД вместе с МОН завершает подзаконные акты, которые сделают стандарты безопасности обязательными для всех школ.

Клименко подчеркнул, что "школа – не место для разрешения конфликтов", а вопрос безопасности детей остается принципиальным, от которого "не отступят".

И во время войны, и после нее школа должна быть местом, где риски минимизированы, а угрозы появляются до того, как перерастают в опасность,

– резюмировал глава МВД.

