Школа – не место для решения конфликтов, – Клименко о стрельбе во Львове
- Во Львове во время конфликта между родителями учеников один из мужчин открыл стрельбу из пневматического пистолета, ранив другого.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что учебные заведения в Украине недостаточно защищены, и что стандарты безопасности для школ скоро станут обязательными.
Во Львове 24 ноября во время конфликта между родителями двух учеников один из мужчин открыл стрельбу из пневматического пистолета по другому. На инцидент отреагировали в МВД, отметив недостаточную защиту школ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Смотрите также Во дворе одной из школ Львова произошла стрельба: новые детали инцидента
Достаточно ли защищены школы в Украине?
В результате стрельбы во дворе школы №13 во Львове 24 ноября ранен мужчина. Его госпитализировали. Офицер Службы образовательной безопасности оперативно разоружил, задержал нападавшего и вызвал следователей и медиков.
На инцидент отреагировал Игорь Клименко. Он подчеркнул, что присутствие офицера – важно, но недостаточно.
Этот случай подсветил критическую проблему, о которой я часто говорю: учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности,
– подчеркнул Клименко.
По данным МВД, в Украине работают 1 778 офицеров Службы образовательной безопасности. Во Львове – 68 офицеров, охватывающих более половины школ города.
Отмечается, что МВД вместе с МОН завершает подзаконные акты, которые сделают стандарты безопасности обязательными для всех школ.
Клименко подчеркнул, что "школа – не место для разрешения конфликтов", а вопрос безопасности детей остается принципиальным, от которого "не отступят".
И во время войны, и после нее школа должна быть местом, где риски минимизированы, а угрозы появляются до того, как перерастают в опасность,
– резюмировал глава МВД.
Что предшествовало?
По информации полиции и Львовского горсовета, утром 24 ноября в школе №13 родители двух одноклассников встретились в кабинете директора, чтобы разрешить конфликт между детьми.
Помирить детей не удалось, поэтому спор родители продолжили во дворе. Во время нее один из мужчин достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз в другого.
Пострадавший был госпитализирован с ранениями в живот и ногу. Его состояние удовлетворительное.