Школа – не місце для вирішення конфліктів, – Клименко про стрілянину у Львові

У Львові 24 листопада під час конфлікту між батьками двох учнів один із чоловіків відкрив стрілянину з пневматичного пістолета по іншому. На інцидент відреагували в МВС, відзначивши недостатній захист шкіл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Чи достатньо захищені школи в Україні?

Внаслідок стрілянини на подвір'ї школи №13 у Львові 24 листопада поранено чоловіка. Його госпіталізували. Офіцер Служби освітньої безпеки оперативно роззброїв, затримав нападника та викликав слідчих і медиків.

На інцидент відреагував Ігор Клименко. Він підкреслив, що присутність офіцера – важлива, але недостатня.

Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки,

– наголосив Клименко.

За даними МВС, наразі в Україні працюють 1 778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові – 68 офіцерів, що охоплює понад половину шкіл міста.

Зазначається, що МВС разом з МОН завершує підзаконні акти, які зроблять безпекові стандарти обов'язковими для всіх шкіл.

Клименко підкреслив, що "школа – не місце для вирішення конфліктів", а питання безпеки дітей залишається принциповим, від якого "не відступлять".

І під час війни, і після неї школа має бути місцем, де ризики мінімізовані, а загрози виявляються до того, як переростають у небезпеку,

– резюмував очільник МВС.

Що передувало?