Школа – не місце для вирішення конфліктів, – Клименко про стрілянину у Львові
- У Львові під час конфлікту між батьками учнів один із чоловіків вчинив стрілянину з пневматичного пістолета, поранивши іншого.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що заклади освіти в Україні недостатньо захищені, і що безпекові стандарти для шкіл скоро стануть обов'язковими.
У Львові 24 листопада під час конфлікту між батьками двох учнів один із чоловіків відкрив стрілянину з пневматичного пістолета по іншому. На інцидент відреагували в МВС, відзначивши недостатній захист шкіл.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Чи достатньо захищені школи в Україні?
Внаслідок стрілянини на подвір'ї школи №13 у Львові 24 листопада поранено чоловіка. Його госпіталізували. Офіцер Служби освітньої безпеки оперативно роззброїв, затримав нападника та викликав слідчих і медиків.
На інцидент відреагував Ігор Клименко. Він підкреслив, що присутність офіцера – важлива, але недостатня.
Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки,
– наголосив Клименко.
За даними МВС, наразі в Україні працюють 1 778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові – 68 офіцерів, що охоплює понад половину шкіл міста.
Зазначається, що МВС разом з МОН завершує підзаконні акти, які зроблять безпекові стандарти обов'язковими для всіх шкіл.
Клименко підкреслив, що "школа – не місце для вирішення конфліктів", а питання безпеки дітей залишається принциповим, від якого "не відступлять".
І під час війни, і після неї школа має бути місцем, де ризики мінімізовані, а загрози виявляються до того, як переростають у небезпеку,
– резюмував очільник МВС.
Що передувало?
За інформацією поліції та Львівської міськради, уранці 24 листопада у школі №13 батьки двох однокласників зустрілись у кабінеті директора, щоб вирішити конфлікт між дітьми.
Помирити дітей не вдалося, тож суперечку батьки продовжили на подвір'ї. Під час неї один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та вистрілив кілька разів в іншого.
Потерпілого госпіталізували з пораненнями у живіт та ногу. Його стан задовільний.