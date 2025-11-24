Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Достаточно ли защищены школы в Украине?
В результате стрельбы во дворе школы №13 во Львове 24 ноября ранен мужчина. Его госпитализировали. Офицер Службы образовательной безопасности оперативно разоружил, задержал нападавшего и вызвал следователей и медиков.
На инцидент отреагировал Игорь Клименко. Он подчеркнул, что присутствие офицера – важно, но недостаточно.
Этот случай подсветил критическую проблему, о которой я часто говорю: учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности,
– подчеркнул Клименко.
По данным МВД, в Украине работают 1 778 офицеров Службы образовательной безопасности. Во Львове – 68 офицеров, охватывающих более половины школ города.
Отмечается, что МВД вместе с МОН завершает подзаконные акты, которые сделают стандарты безопасности обязательными для всех школ.
Клименко подчеркнул, что "школа – не место для разрешения конфликтов", а вопрос безопасности детей остается принципиальным, от которого "не отступят".
И во время войны, и после нее школа должна быть местом, где риски минимизированы, а угрозы появляются до того, как перерастают в опасность,
– резюмировал глава МВД.
Что предшествовало?
По информации полиции и Львовского горсовета, утром 24 ноября в школе №13 родители двух одноклассников встретились в кабинете директора, чтобы разрешить конфликт между детьми.
Помирить детей не удалось, поэтому спор родители продолжили во дворе. Во время нее один из мужчин достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз в другого.
Пострадавший был госпитализирован с ранениями в живот и ногу. Его состояние удовлетворительное.