"Они в отчаянии": откровенное интервью с британцем, прошедшим плен, о скрытых проблемах России

Пока на поле боя в Украине идут ожесточенные бои, Дональд Трамп предлагает Киеву подписать мирный план на невыгодных условиях. Россия охотно согласилась бы на этот план, учитывая действительно серьезные проблемы своей армии, которые редко просачиваются в медиа. Для Путина это соглашение может стать настоящим спасательным кругом.

Бывший британский солдат, украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя, который прошел российский плен, Шон Пиннер в эксклюзивном интервью для 24 Канала откровенно рассказал, почему Украине нельзя соглашаться на план США. А также поделился собственными наблюдениями относительно ситуации на фронте, обороны Покровска и проблемы России, которые тщательно пытается скрыть Путин. Об этом и не только – читайте далее в материале.

Почему США продвигают невыгодный для Украины мирный план?

Мир и Украина были поражены ультиматумом американского президента и его мирным планом из 28 пунктов. Почему, по вашему мнению, Дональд Трамп ставит Украину в такие тяжелые условия?

Честно говоря, я не имею представления. Это сложный вопрос. Из того, что появилось в сети, план четко ориентирован на нужды России. Нет ничего, что приносит пользу Украине, – есть даже сокращение армии.

Я увидел, как российская пропаганда набирает обороты и продвигается. Кажется, это была очень хорошо спланированная акция. Бесспорно, это оставляет много вопросов к администрации Трампа.

Я никогда не был сторонником его администрации. Я всегда сомневался. Даже когда Линдси Грэм приезжал в Украину и продвигал сокрушительные санкции (против России, – 24 Канал), я почти поверил. Наиболее скептически настроенные из нас почти поверили. Но убийственные санкции так и не ввели, и внезапно он снова изменил свою позицию.

Теперь мы имеем дело с ультиматумом, который трудно принять. Нам нужна поддержка Соединенных Штатов Америки, нам нужна поддержка всех наших сторонников, поэтому очень сложно рассматривать это иначе, чем очередную попытку умиротворения Путина.

Полное интервью с Шоном Пиннером: смотрите видео

Почему, по вашему мнению, Россия хочет сейчас заключить какое-то мирное соглашение? Считаете ли вы, что Вашингтон заметил какие-то признаки со стороны Кремля, что они готовы к чему-то?

Я всегда говорил, что Путину нужен Киев, даже если бы мы пошли на это (мирное соглашение с Россией, – 24 Канал). Я сегодня написал в соцсетях, что не стоит подписывать этот мир.

Есть сомнения, что Америка выполнит гарантии безопасности, они же не сделали этого в рамках Будапештского меморандума. Вряд ли захотят они воевать с Путиным, даже если он после подписания соглашения перегруппируется и снова пойдет на Киев.

Также сомневаюсь, что гарантии безопасности со стороны Америки вообще того стоят. Только на этом основании мы не должны доверять США, особенно учитывая то, что кажется, будто они просто представили план из 28 пунктов, написанный Путиным. Они даже не изменили ничего в нем. То есть они просто отдали его Зеленскому и сказали: "Выполняйте это".

Почему Трамп установил дедлайн для подписания соглашения?

Давление. Я считаю, что сказывается экономическое давление на Россию. Думаю, у них дефицит бюджета. Сейчас они продают свои золотые резервы, чтобы удержаться на плаву.

Путин испытывает бешеное давление: миллион сто тысяч жертв; Покровск расположен менее чем в 50 километрах от того места, где четыре года назад началась война. Путин пытается убедить внутреннюю аудиторию, что до сих пор достигает прогресса.

Он две недели назад заявил об окружении Покровска и пригласил журналистов, чтобы показать падение города. Этого не произошло. Я думаю, на Путина оказывают гораздо большее давление, чем мы видим или о котором мы говорим.

Пойдет ли Украина на сделку с Россией?

Видите ли вы возможность того, что Киев доверится Москве в 2025 году?

Нет, не вижу. Знаете, единственный способ, которым мы можем выиграть эту войну, заключается в другом. Возможно, в экономическом коллапсе. Россия в этом смысле имеет свою историю. Я искренне верю, что на Путина можно оказывать гораздо больше давления, чем это было и есть сейчас, но пока этого не делают.

Я был в США. Один из самых распространенных вопросов: "Вы из Украины? Вы проигрываете войну". Я отвечаю: "Нет, Киев все еще стоит".

Россияне потеряли половину территорий, которые захватили в 2022 году. Они потеряли доминирование на Черном море, в Сирии, треть их ядерных бомбардировщиков уничтожена в операции "Паутина". Поэтому они никуда не продвинулись.

Это (дедлайн на подписание соглашения, – 24 Канал) очевидная попытка оказать давление со стороны Путина. Он использует Трампа, чтобы занять территории, которые не смог завоевать военным путем, говорится о Донбассе. Он пытался захватить его с 2014 года.

Теперь он пытается политически оккупировать эту территорию, используя Трампа, его мирный план, чтобы захватить территорию, которую ему не удается занять.

Я считаю, это очередная пустая трата времени. А теперь он (Трамп, – 24 Канал) назначил посланника по этому мирному плану из 28 пунктов. Это еще один человек, который не имеет опыта работы в этом регионе, который не говорит на местном языке, не понимает, что происходит, и который всегда говорит "да" Трампу.

О коррупции во время войны

Когда открываешь соцсети, видишь, что украинцы очень подавлены, перед нами сейчас действительно трудное решение. Складывается впечатление, что президент Украины хочет, чтобы мы его приняли.

Да, коррупционный скандал не способствовал этому.

Я согласна с вами. Но лучше, чтобы скандал выплыл наружу, чем оставался незамеченным. Воровать во время войны – это плохо, но было бы наивно думать, что они не воруют из-за войны. Вы можете себе представить, насколько высок уровень коррупции в России? Но они ничего не рассказывают, иначе их найдут мертвыми в лесу.

Я написал в социальных сетях, что это система, которая работает. Если бы была проблема, вы бы увидели протесты, как летом. В общем система работает. Есть и хорошая сторона. Это признак демократии и антикоррупционного ведомства, которые функционируют. И это хорошо.

Но есть еще один момент. Трамп использовал это как платформу для нападения на Украину, что, как по мне, раскрыло истинные намерения Трампа. Не думаю, что он когда-то намеревался помочь Украине

Какую угрозу скрывает мирный план США?

Эксперты говорят, что мирный план может провалиться из-за двух больших проблем. Говорится о сокращении украинской армии и о том, что Россия сохраняет оккупированные территории за собой. А на ваш взгляд, не побуждают ли ограничения в 600 тысяч солдат и замораживание фронта Россию к новой атаке?

В долгосрочной перспективе с этим нельзя мириться. Если так сделать, вы попадете в руки людей, которые последние 3 – 4 года не поддерживали вас полностью. Так не может быть.

Единственное, что мешает России продвигаться дальше – это украинская армия. Как я уже упоминал, нельзя доверять тому, что Америка или Европа действительно неукоснительно будут придерживаться гарантий безопасности.

Если бы они собирались это делать, они сделали бы это еще по Будапештскому меморандуму. Америка получила из этого выгоду. Они продают оружие НАТО, а не Украине напрямую.

Трамп еще до того, как стал президентом, уже задерживал поставки артиллерийских снарядов и оружия. Это администрация, которая не слишком любит Украину.

Итак, чем слабее Украина, тем сильнее Россия, что почти гарантирует следующую войну через несколько лет?

Я почти уверен, что Путин перегруппируется. Даже если будет мирный план, его подпольные подразделения все равно будут работать над тем, чтобы взорвать и свергнуть правительство в Украине.

Он не боится НАТО до определенной степени. Он не хочет прямо воевать с НАТО. Но, думаю, он проверяет границы пятой статьи, запуская дроны в Польшу. Недавно они атаковали железную дорогу в Польше. Это не прекратится. Будет хуже. Перемирия не будет.

Даже если объявят перемирие, он все равно будет продолжать давить, проверять, а потом наберется сил и через несколько лет снова пойдет в атаку.

Одним из действительно отвратительных моментов была амнистия за военные преступления. Это просто ужасно. Мне стало очень плохо, когда я это прочитал. Эти люди, которые пытали меня, моих сослуживцев, казнили солдат, пытали мирных жителей, похищали детей, хотят амнистии. И это один из пунктов. Это неправильно, а Трамп поддержал это, что, по моему мнению, просто отвратительно.

Когда я увидела фотографию украинца в Тернополе, который ждал свою мертвую жену и двух детей, которых не могли найти два дня, подумала о том же.

Я никогда не думал, что увижу, как Америка делает такое. Я хотел сказать, что украинцы настолько вежливы, что теперь разделяют США на команду Байдена и администрацию Трампа. Когда все хорошо, называют Америкой.

Поэтому сейчас существует три разные версии Америки, что для нее не очень хорошо. Это не очень хорошая ситуация, когда люди не хотят вас обидеть и при этом разделяют вашу страну на три части.

Что будет, если Россия возьмет Покровск?

Почему, по вашему мнению, Покровск стал такой точкой давления в войне в Украине?

Ватерлоо было важной точкой на карте, которая сдерживала имперские амбиции Наполеона. Но эту битву он проиграл. Это было сравнение, потому что я побывал в Покровске год назад. Россияне тогда были в восьми километрах от города. Итак, за год они прошли всего 8 километров и дошли до города.

Я хотел привлечь внимание к тому, как долго Покровск держится. Кажется, в прошлом июле (2024 года, – 24 Канал) началось наступление на Покровск. Путин хотел взять его до ноября прошлого года.

Когда я там был, все говорили, что город не устоит. Через год он все еще наш. Это отвлекает значительное количество российских войск. Путин заявил, что Покровск окружен, все закончилось, мы его зачищаем, а они все еще его не взяли.

Я был в окружении, я был в Мариуполе, где у нас было 200-километровое кольцо блокады. Очень трудно осознавать, что никто не придет на помощь, и при этом приходится мотивировать своих ребят и дальше бороться, хотя никто за вами не придет. В конце концов, вы не можете приказать людям так поступать. Это само по себе является стремлением к общему благу.

Люди хотят обороняться, потому что знают, если Покровск упадет и они отступят, то давление России возьмет на себя другой город, другой населенный пункт. Поэтому люди держатся.

Если взглянуть на ситуацию с военной стороны, то если операция успешна и забирает больше жизней россиян, чем украинцев, то ее следует продолжать как можно дольше, если она достигает своих целей.

Проблема возникает, и если цели не достигаются, тогда надо задавать вопросы руководству. Почему мы не отступили? Почему мы не отошли на более выгодные позиции? Я не могу ответить на эти вопросы. Украинские военные и Генеральный штаб, вероятно, лучше меня знают, эффективна ли еще оборона Покровска.

Даже несмотря на то, что города уже не существует?

Теперь это позиция на карте. Если россияне его возьмут, то снова отстроят железную дорогу. Но это не изменит ход войны. Это не будет окончательным крахом, потому что есть вторые, третьи, четвертые линии обороны.

Если Россия возьмет Покровск, им придется повторить все снова. Они уже потеряли один и один миллион солдат. Есть ли у Путина достаточно возможностей, чтобы потерять еще миллион солдат в ближайшие 2 – 3 года? Я не знаю. Все имеет свой предел.

Я смотрю на эту попытку использовать Трампа, чтобы получить земли, которые он не может взять военным путем, потому что у него нет возможностей. Возможно, в России сейчас большое давление на него, чтобы он нашел выход, потому что экономика шатается. Даже их собственные прогнозы мрачные. Поэтому здесь много факторов.

Будущее, возможно, не будет победой на поле боя, но может быть экономической, политической победой. Здесь есть много других фронтов, где мы можем увидеть конец этой войны.

Вы отмечали, что Украина заставляет Россию дорого платить за каждый метр продвижения. В то же время на этом участке украинских сил в восемь раз меньше. Насколько жизнеспособна такая стратегия в долгосрочной перспективе?

До массового применения дронов, когда я служил в армии, считалось, что нападающий может потерять примерно 3 солдат на одного защитника. Сегодня же, с развитием беспилотных технологий, эти потери выросли. Вероятно, атакующая сторона, теряет 6 или даже 8 человек на одного защитника.

Фактически пребывание солдата на передовой сейчас является чрезвычайно опасным. Особенно это касается района Покровска. Местность там равнинная – примерно такая же, как в Восточной Англии. Там преобладают открытые пространства. Это равнина с большим количеством вспаханных полей и лесополос. Поля становятся практически непроходимыми во влажную погоду, что существенно затрудняет любое продвижение.

В это время года армии агрессора крайне сложно маневрировать в районе Покровска. Местность там сложная, и даже возможный отход украинских сил принципиально не меняет ситуации. Россия все равно потеряет значительно больше людей.

Можем вспомнить Мариуполь. Во время захвата города и вторжения 2022 года дроны уже тогда уничтожали ключевое вооружение – артиллерию, технику, склады. Сейчас они поражают непосредственно живую силу. Но россияне, по-прежнему, готовы продолжать так называемую СВО.

Что скрывает Россия о ситуации на фронте?

Шон, о чем Россия врет относительно поля боя?

Если судить по российской пропаганде, а также из заявлений Путина двухнедельной давности – когда он утверждал, что Покровск уже якобы упал, обращаясь к журналистам с тезисами об "окружении", – все выглядело совсем иначе. У них есть серьезные трудности с личным составом. Сейчас же эта тема фактически исчезла из информационного поля.

Так, Украина также имеет проблемы с личным составом – не стоит идеализировать ситуацию. Нужно решить ряд внутренних вопросов. Но российская пропагандистская машина стабильно превышает фактические возможности армии, и так продолжается еще с 2022 года. Более того, даже западные медиа за 3 – 4 года войны часто существенно переоценивают потенциал России и ее армии, одновременно недооценивая возможности Украины.

Бои за Покровск приобретают характер уличных – подобно тому, что мы видели в Мариуполе. Это один из самых жестоких и изнурительных видов боевых действий.

Я бы точно не хотел оказаться на месте российского штурмовика на позициях вокруг Покровска. Украинские силы, как правило, загнаны в угол, а с армией, которой больше некуда отступать, всегда тяжелее всего воевать.

CNN опубликовало видео, на котором российские солдаты движутся в направлении Покровска на мотоциклах и мопедах. По вашему мнению, о чем это свидетельствует? Можно ли говорить о вынужденной импровизации и дефиците тяжелой бронетехники в российской армии – и что это в целом говорит о ее реальном состоянии?

Я где-то читал, что этих военных атаковали почти сразу после публикации видео. Удар нанесли именно в том районе, где оно было снято. Это очень показательно и много говорит о реальном состоянии российской армии.

Также россияне используют ослов, и даже верблюда. Ситуация выглядит крайне плохо, но об этом, на мой взгляд, говорят недостаточно.

В то же время управляемые авиабомбы остаются серьезной угрозой. Российские дроны – также большая проблема. Но при этом российское командование не придает пехоте никакой ценности и никогда ее не ценило.

Штатный состав пехоты был существенно размыт. Сейчас в нем много иностранцев, которых грузовиками завозили в Россию из беднейших регионов мира. Это уже не классическая российская армия и не профессиональные солдаты. Это люди, которые еще вчера были мигрантами, иностранными боевиками или мойщиками авто. Подавляющее большинство из них не имеет военной подготовки, плохо обучено и так же плохо оснащено.

К тому же всегда труднее воевать на чужой территории и одновременно сохранять веру в собственное дело, когда ты – армия, ведущая агрессивную войну. Значительная часть военных преступлений, которые мы наблюдаем, в случае России может иметь системный характер. В то же время это может быть и проявлением серьезных проблем с дисциплиной.

Вероятно, там накопились внутренние трудности, что частично объясняет, почему даже за 2 недели они не способны выполнить задачи, которых обычно ожидают от армии, якобы окружающей город.

То есть проблемы с дисциплиной является одной из ключевых причин такой ситуации?

Одна из ключевых причин – это недостаток подготовки и нехватка оборудования. Украинские силы системно наносят удары по логистическим объектам в этих районах: атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, транспортные маршруты. С российской точки зрения поставки по этим путям становятся все более сложными. В этом Украина действует чрезвычайно эффективно – это замедляет наступление, деморализует врага и подрывает его моральный дух.

В интернете появляются видео, где солдаты вынуждены пить воду из луж из-за отсутствия снабжения, фиксируются вспышки холеры. Но многие из этих фактов почти не попадают в фокус медиа.

Вероятно, я воспринимаю это острее, потому что постоянно слежу за новостями. В то же время для британской или американской аудитории эти детали часто остаются незамеченными. Там просто говорят: "Россия проигрывает". Но реальность значительно сложнее и далеко не такая однозначная.

Если Россия не достигает успехов на поле боя, компенсирует ли она это информационными атаками и ударами по гражданским?

Да, бесспорно. Это отчаяние. Продолжение атак на мирное население – признак именно этого. Я живу в Днепре и, общаясь с людьми, не вижу, чтобы повседневная жизнь радикально менялась. Я часто пытаюсь объяснить Западу, что большую часть дня здесь даже не чувствуется, что идет война. Но Путин хочет, чтобы на Западе сложилось впечатление, будто Днепр обстреливают ежедневно, а ситуация там такая же, как в Лондоне во время Второй мировой войны.

Конечно, каждый ракетный или дроновый удар – трагедия: гибнут люди, и это ужасно. Но Путин сознательно стремится усилить этот образ и подать его западной аудитории в еще более мрачном свете.

К сожалению, мы вынуждены противостоять этому в рамках информационной войны. Он тратит на пропаганду колоссальные средства – вероятно, даже больше, чем на российскую систему здравоохранения. Это действительно мощная машина.

А мы пытаемся отвечать ей через публичные визиты, объяснения и живые свидетельства. Мы организуем визит в Америку весной следующего года, чтобы взять с собой тех, кто выжил, и рассказать медиа, что на самом деле происходит здесь. Потому что в США большая поддержка Украины. Просто Трамп тормозит процесс, поэтому может показаться, что поддержки нет, но это не так.

Остаются ли США союзником Украины?

Является ли нынешняя система поставок оружия через европейских лидеров и США оптимальной для Украины, или мы вынуждены просто ждать и смириться?

Европа имеет достаточно ресурсов, независимо от ее нынешней позиции. Мы точно можем на это рассчитывать. Но, знаете, Европа могла бы справиться с Россией. Я не критикую только американцев – критикую Европу так же как и США.

Просто Америка имела традиционную силу свободы и демократии, но сейчас она отходит от этого. Она рассматривает мирные предложения и даже предлагает амнистию за военные преступления. Это уже не та Америка, в которой я рос в 1980-х и 1990-х годах. Она больше не является послом свободы и демократии и не действует как мировой игрок.

Частично это связано с тем, что страна дистанцируется через так называемую мягкую силу – например, USAID и гуманитарную деятельность. Это оставляет большие возможности для Китая и России. Все начинается с мягкой силы, а теперь все больше переходит к отказу от поддержки Украины. США даже рассматривают вопрос, стоит ли оставаться в НАТО. Америка стремится к самоизоляции и разрушает мосты со своими союзниками.

Америка как бы уменьшает свою роль в этом аспекте, и этот процесс продолжается. Но теперь кажется, что даже Трамп продвигает российскую повестку, что абсолютно опасно. Очень странная ситуация.

В общем, люди начинают задавать вопросы. Те, кто до инаугурации занимал выжидательную позицию и говорил, что Трамп может быть полезным для Украины, теперь тоже начинают задумываться.