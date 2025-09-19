В Киеве монумент "Родина-мать" украсили лазерно-световой инсталляцией. Она получила название "Сила ценностей".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Киев и NV.

Что известно о перформенсе в Киеве?

Разработка масштабной лазерно-световой инсталляции на "Родине-матери" принадлежит украинскому художнику Николаю Каблуку и команде Expolight. Над проектом работало около 30-ти человек в течение полугода.

Сложность работы заключалась в том, чтобы все правильно отражалось от блестящей поверхности монумента. В конце концов, вечером 19 сентября идею удалось воплотить в жизнь.

Как выглядит инсталляция "Сила ценностей": смотрите видео

Проект соединил 3D-графику, лазерные лучи и музыку. Организаторы рассказали, что инсталляция визуализирует 5 главных ценностей украинского народа: Воля, Устойчивость, Любовь, Справедливость, Единство.

Специальным цифровым артом мы делаем графику, которая создает иллюзию, что будто мы заглядываем внутрь, что есть в душе, что есть в сердце Украины и украинцев,

– отметил Николай Каблук.

Событие состоялось в рамках Brand Ukraine International Conference 2025.

Больше кадров перформанса в Киеве / фото Общественное, NV

