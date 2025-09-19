Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киеве состоялась световая инсталляция на монументе "Родина-Мать"
19 сентября, 02:11
3

В Киеве состоялась световая инсталляция на монументе "Родина-Мать"

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В Киеве на монументе "Родина-Мать" состоялась лазерно-световая инсталляция "Сила ценностей", разработана Николаем Каблуком и командой Expolight.
  • Инсталляция соединила 3D-графику, лазерные лучи и музыку, визуализируя ценности украинского народа: Волю, Устойчивость, Любовь, Справедливость, Единство.

В Киеве монумент "Родина-мать" украсили лазерно-световой инсталляцией. Она получила название "Сила ценностей".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Киев и NV.

Смотрите также В ЕС хотят читать чаты своих граждан в соцсетях: что это значит и угрожает ли это Украине

Что известно о перформенсе в Киеве?

Разработка масштабной лазерно-световой инсталляции на "Родине-матери" принадлежит украинскому художнику Николаю Каблуку и команде Expolight. Над проектом работало около 30-ти человек в течение полугода.

Сложность работы заключалась в том, чтобы все правильно отражалось от блестящей поверхности монумента. В конце концов, вечером 19 сентября идею удалось воплотить в жизнь.

Как выглядит инсталляция "Сила ценностей": смотрите видео

Проект соединил 3D-графику, лазерные лучи и музыку. Организаторы рассказали, что инсталляция визуализирует 5 главных ценностей украинского народа: Воля, Устойчивость, Любовь, Справедливость, Единство.

Специальным цифровым артом мы делаем графику, которая создает иллюзию, что будто мы заглядываем внутрь, что есть в душе, что есть в сердце Украины и украинцев, 
– отметил Николай Каблук.

Событие состоялось в рамках Brand Ukraine International Conference 2025.

Больше кадров перформанса в Киеве / фото Общественное, NV

Другие акции в Украине и мире

  • В Киеве и Львове на регулярной основе проходят акции в поддержку украинских военнопленных. Неравнодушные граждане собираются каждое воскресенье, чтобы напомнить миру о бойцах, которые сейчас в российской неволе. Кадрами с одного из таких мероприятий делится 24 Канал.

  • В начале августа в европейских городах прошли акции украинской общины в поддержку Украины. Участники акции имели целью привлечь внимание к российским атакам. Они обратились к западным правительствам с призывом предоставить больше ПВО.

  • На День Флага в Варшаве перед посольством России асфальт выкрасили в цвет украинского флага. Протестующие держали в руках баннеры с лозунгами "Солидарность с Украиной", а также с перечеркнутым фото российского диктатора Путина.