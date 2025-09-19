Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Киев и NV.
Что известно о перформенсе в Киеве?
Разработка масштабной лазерно-световой инсталляции на "Родине-матери" принадлежит украинскому художнику Николаю Каблуку и команде Expolight. Над проектом работало около 30-ти человек в течение полугода.
Сложность работы заключалась в том, чтобы все правильно отражалось от блестящей поверхности монумента. В конце концов, вечером 19 сентября идею удалось воплотить в жизнь.
Как выглядит инсталляция "Сила ценностей": смотрите видео
Проект соединил 3D-графику, лазерные лучи и музыку. Организаторы рассказали, что инсталляция визуализирует 5 главных ценностей украинского народа: Воля, Устойчивость, Любовь, Справедливость, Единство.
Специальным цифровым артом мы делаем графику, которая создает иллюзию, что будто мы заглядываем внутрь, что есть в душе, что есть в сердце Украины и украинцев,
– отметил Николай Каблук.
Событие состоялось в рамках Brand Ukraine International Conference 2025.
Больше кадров перформанса в Киеве / фото Общественное, NV
Другие акции в Украине и мире
В Киеве и Львове на регулярной основе проходят акции в поддержку украинских военнопленных. Неравнодушные граждане собираются каждое воскресенье, чтобы напомнить миру о бойцах, которые сейчас в российской неволе. Кадрами с одного из таких мероприятий делится 24 Канал.
В начале августа в европейских городах прошли акции украинской общины в поддержку Украины. Участники акции имели целью привлечь внимание к российским атакам. Они обратились к западным правительствам с призывом предоставить больше ПВО.
На День Флага в Варшаве перед посольством России асфальт выкрасили в цвет украинского флага. Протестующие держали в руках баннеры с лозунгами "Солидарность с Украиной", а также с перечеркнутым фото российского диктатора Путина.