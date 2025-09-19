У Києві монумент "Батьківщина-мати" прикрасили лазерно-світловою інсталяцією. Вона отримала назву "Сила цінностей".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Київ та NV.

Що відомо по перформенс у Києві?

Розробка масштабної лазерно-світлової інсталяції на "Батьківщині-матері" належить українському митцю Миколі Каблуку та команді Expolight. Над проєктом працювало близько 30-ти людей протягом пів року.

Складність роботи полягала у тому, аби все правильно відбивалося від блискучої поверхні монумента. Зрештою, ввечері 19 вересня ідею вдалося втілити в життя.

Як виглядає інсталяція "Сила цінностей": дивіться відео

Проєкт поєднав 3D-графіку, лазерні промені та музику. Організатори розповіли, що інсталяція візуалізує 5 головних цінностей українського народу: Воля, Стійкість, Любов, Справедливість, Єдність.

Спеціальним цифровим артом ми робимо графіку, яка створює ілюзію, що ніби ми заглядаємо всередину, що є в душі, що є в серці України і українців,

– зауважив Микола Каблук.

Подія відбулася в межах Brand Ukraine International Conference 2025.

Більше кадрів перформенсу у Києві / фото Суспільне, NV

