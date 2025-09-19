У Києві відбулася світлова інсталяція на монументі "Батьківщина-Мати"
- У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" відбулася лазерно-світлова інсталяція "Сила цінностей", розроблена Миколою Каблуком та командою Expolight.
- Інсталяція поєднала 3D-графіку, лазерні промені та музику, візуалізуючи цінності українського народу: Волю, Стійкість, Любов, Справедливість, Єдність.
У Києві монумент "Батьківщина-мати" прикрасили лазерно-світловою інсталяцією. Вона отримала назву "Сила цінностей".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Київ та NV.
Дивіться також У ЄС хочуть читати чати своїх громадян у соцмережах: що це означає і чи загрожує Україні
Що відомо по перформенс у Києві?
Розробка масштабної лазерно-світлової інсталяції на "Батьківщині-матері" належить українському митцю Миколі Каблуку та команді Expolight. Над проєктом працювало близько 30-ти людей протягом пів року.
Складність роботи полягала у тому, аби все правильно відбивалося від блискучої поверхні монумента. Зрештою, ввечері 19 вересня ідею вдалося втілити в життя.
Як виглядає інсталяція "Сила цінностей": дивіться відео
Проєкт поєднав 3D-графіку, лазерні промені та музику. Організатори розповіли, що інсталяція візуалізує 5 головних цінностей українського народу: Воля, Стійкість, Любов, Справедливість, Єдність.
Спеціальним цифровим артом ми робимо графіку, яка створює ілюзію, що ніби ми заглядаємо всередину, що є в душі, що є в серці України і українців,
– зауважив Микола Каблук.
Подія відбулася в межах Brand Ukraine International Conference 2025.
Більше кадрів перформенсу у Києві / фото Суспільне, NV
Інші акції в Україні та світі
В Києві та Львові на регулярній основі проходять акції на підтримку українських військовополонених. Небайдужі громадяни збираються щонеділі, аби нагадати світові про бійців, які зараз у російській неволі. Кадрами з одного з таких заходів ділиться 24 Канал.
На початку серпня у європейських містах пройшли акції української громади на підтримку України. Учасники акції мати на меті привернути увагу до російських атак. Вони звернулися до західних урядів з закликом надати більше ППО.
На День Прапора у Варшаві перед посольством Росії асфальт пофарбували в колір українського прапора. Протестувальники тримали у руках банери з гаслами "Солідарність з Україною", а також із перекресленим фото російського диктатора Путіна.