В ряде областей объявили штормовое предупреждение: где и когда будет бушевать непогода
- Предупреждение о непогоде объявлено в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Винницкой и Одесской областях на 30 сентября.
- В этих регионах ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с, а в Одесской области значительный дождь.
Часть Украины во вторник, 30 сентября, накроет непогода. Штормовое предупреждение объявили в ряде областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.
Смотрите также Снег приближается: синоптики предупредили, где и когда засыплет
Где ухудшится погода?
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вторник дали по Харьковской области.
Так, в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Нужно быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Такая же ситуация 30 сентября будет на Днепропетровщине, Херсонщине, Винницкой области.
1 уровень опасности также объявили в Одесской области – там ожидается значительный дождь.
Погода в Украине: последние новости
До 5 октября погода в Украине будет переменчивой. Дневная температура будет колебаться +8 до +23, а также будут наблюдаться дожди, в Карпатах – даже снег.
Кстати, снежило в Карпатах на горе Поп Иван уже 29 сентября. Там температура воздуха опустилась до -3.
Несмотря на такое похолодание, синоптики говорят, что не стоит еще исключать приход "бабьего лета". В то же время в начале октября его точно не будет.