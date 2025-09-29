Часть Украины во вторник, 30 сентября, накроет непогода. Штормовое предупреждение объявили в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.

Где ухудшится погода?

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вторник дали по Харьковской области.

Так, в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Нужно быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Такая же ситуация 30 сентября будет на Днепропетровщине, Херсонщине, Винницкой области.

1 уровень опасности также объявили в Одесской области – там ожидается значительный дождь.

