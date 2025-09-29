Укр Рус
В ряде областей объявили штормовое предупреждение: где и когда будет бушевать непогода
29 сентября, 16:43
2

В ряде областей объявили штормовое предупреждение: где и когда будет бушевать непогода

София Рожик
Основные тезисы
  • Предупреждение о непогоде объявлено в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Винницкой и Одесской областях на 30 сентября.
  • В этих регионах ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с, а в Одесской области значительный дождь.

Часть Украины во вторник, 30 сентября, накроет непогода. Штормовое предупреждение объявили в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.

Где ухудшится погода?

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вторник дали по Харьковской области.

Так, в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Нужно быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Такая же ситуация 30 сентября будет на Днепропетровщине, Херсонщине, Винницкой области.

1 уровень опасности также объявили в Одесской области – там ожидается значительный дождь.

Погода в Украине: последние новости

  • До 5 октября погода в Украине будет переменчивой. Дневная температура будет колебаться +8 до +23, а также будут наблюдаться дожди, в Карпатах – даже снег.

  • Кстати, снежило в Карпатах на горе Поп Иван уже 29 сентября. Там температура воздуха опустилась до -3.

  • Несмотря на такое похолодание, синоптики говорят, что не стоит еще исключать приход "бабьего лета". В то же время в начале октября его точно не будет.