У низці областей оголосили штормове попередження: де і коли вируватиме негода
- Попередження про негоду оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій та Одеській областях на 30 вересня.
- У цих регіонах очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с, а на Одещині значний дощ.
Частину України у вівторок, 30 вересня, накриє негода. Штормове попередження оголосили у низці областей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.
Де погіршиться погода?
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на вівторок дали по Харківщині.
Так, у Харкові та області очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Потрібно бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.
Така ж сама ситуація 30 вересня буде на Дніпропетровщині, Херсонщині, Вінниччині.
1 рівень небезпечності також оголосили на Одещині – там очікується значний дощ.
Погода в Україні: останні новини
До 5 жовтня погода в Україні буде мінливою. Денна температура коливатиметься +8 до +23, а також спостерігатимуться дощі, у Карпатах – навіть сніг.
До речі, сніжило у Карпатах на горі Піп Іван уже 29 вересня. Там температура повітря опустилася до -3.
Попри таке похолодання, синоптики кажуть, що не варто ще виключати прихід "бабиного літа". Водночас на початку жовтня його точно не буде.