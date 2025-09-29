Укр Рус
29 вересня, 16:43
У низці областей оголосили штормове попередження: де і коли вируватиме негода

Софія Рожик
Основні тези
  • Попередження про негоду оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій та Одеській областях на 30 вересня.
  • У цих регіонах очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с, а на Одещині значний дощ.

Частину України у вівторок, 30 вересня, накриє негода. Штормове попередження оголосили у низці областей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.

Де погіршиться погода?

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на вівторок дали по Харківщині.

Так, у Харкові та області очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Потрібно бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Така ж сама ситуація 30 вересня буде на Дніпропетровщині, Херсонщині, Вінниччині.

1 рівень небезпечності також оголосили на Одещині – там очікується значний дощ.

Погода в Україні: останні новини

  • До 5 жовтня погода в Україні буде мінливою. Денна температура коливатиметься +8 до +23, а також спостерігатимуться дощі, у Карпатах – навіть сніг.

  • До речі, сніжило у Карпатах на горі Піп Іван уже 29 вересня. Там температура повітря опустилася до -3.

  • Попри таке похолодання, синоптики кажуть, що не варто ще виключати прихід "бабиного літа". Водночас на початку жовтня його точно не буде.