В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. На лиц, нарушающих правила воинского учета, ТЦК и СП может наложить штраф.

Правозащитники объяснили, нужно ли его оплачивать, если вас призвали на службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".

Новости к теме Отсрочка от мобилизации: как получить и какие документы подавать

Стоит ли оплатить штраф после мобилизации?

Некоторые юристы уверены, что если военнообязанный гражданин не оплатил штраф ТЦК, но был мобилизован, такое взыскание должно быть отменено. По их мнению, мужчин, которых уже мобилизовали, не имеют права штрафовать, а предыдущее дело должно быть закрыто.

Зато другие юристы утверждают, что мобилизация не имеет отношения к нарушению правил воинского учета в статусе военнообязанного. Поэтому если человек не оплатит штраф, то в дальнейшем сумма взыскания может удвоиться.

Кодекс Украины об административных правонарушениях говорит о том, что мобилизация не отменяет автоматически наложенное административное взыскание. Штраф налагается за административное правонарушение (например, нарушение правил воинского учета, неявка по повестке), которое произошло до мобилизации.

Если его не оплатить добровольно в срок, постановление может быть передано в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. В таком случае могут открыть исполнительное производство, что в некоторых случаях влечет за собой арест счетов или взыскание с дохода (в частности, с денежного обеспечения военнослужащего, с учетом ограничений, установленных законодательством).

Мобилизация в Украине: коротко о главном