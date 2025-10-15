В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. На осіб, які порушують правила військового обліку, ТЦК та СП може накласти штраф.

Правозахисники пояснили, чи потрібно його оплачувати, якщо вас призвали на службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.UA".

Новини до теми Відстрочка від мобілізації: як отримати та які документи подавати

Чи варто сплатити штраф після мобілізації?

Деякі юристи впевнені, що якщо військовозобов'язаний громадянин не сплатив штраф ТЦК, але був мобілізований, таке стягнення має бути скасоване. На їхню думку, чоловіків, яких уже мобілізували, не мають права штрафувати, а попередня справа має бути закрита.

Натомість інші юристи стверджують, що мобілізація не має стосунку до порушення правил військового обліку в статусі військовозобов'язаного. Тож якщо чоловік не сплатить штраф, то надалі сума стягнення може подвоїтися.

Кодекс України про адміністративні правопорушення говорить про те, що мобілізація не скасовує автоматично накладене адміністративне стягнення. Штраф накладається за адміністративне правопорушення (наприклад, порушення правил військового обліку, неявка за повісткою), яке сталося до мобілізації.

Якщо його не сплатити добровільно в строк, постанову може бути передано до Державної виконавчої служби для примусового стягнення. У такому разі можуть відкрити виконавче провадження, що в деяких випадках спричиняє арешт рахунків або стягнення з доходу (зокрема, з грошового забезпечення військовослужбовця, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством).

Мобілізація в Україні: коротко про головне