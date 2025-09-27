На Добропольском направлении украинские войска достигли ощутимых успехов, освободив около 160 километров квадратных территории и зачистив от врага более 170 квадратных километров территории.
Зачем ВСУ отдельные штурмовые войска: Сырский расставил точки над "і"
- В Украине планируют создать отдельные штурмовые войска как мобильные подразделения быстрого реагирования для повышения наступательного потенциала.
- Первые штурмовые батальоны, такие как 33-й и 225-й, успешно прорвали оборону противника, показав эффективность в мобильных действиях и тактике окружения.
В Украине планируют создать отдельные штурмовые войска. Они будут мобильными подразделениями быстрого реагирования.
Об этом рассказал главнокомандующий Александр Сырский во время общения с журналистами, передает 24 Канал. Штурмовые войска будут элементом повышения наступательного потенциала.
Смотрите также Инженеры из Львова создали уникальную батарею, что позволяет дронам долететь до Белгородщины: как это повлияет на войну
Почему создают штурмовые войска?
Комментируя штурмовые войска, как отдельный род войск, отличный от десантно-штурмовых войск, Сырский заметил, что у нас война высоких технологий и дронов.
Мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех. Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине,
– отметил он.
Главком рассказал, что эти батальоны первыми зашли на территорию врага, прорвав его оборону на границе.
Они показали свою эффективность в плане мобильных действий, опережении действий врага, использование не тактики наступления с фронта, а в первую очередь действиями мелких штурмовых групп, окружая противника с флангов, мероприятий в тыл.
"И эта успешность была подтверждена соотношением потерь противника и нашими потерями. Так, у противника потери в разы больше наших", – отметил Сырский.
Как добавил главнокомандующий, впоследствии на Покровском направлении очень эффективно показал себя 425-й штурмовой батальон.
Что известно об атаках Украины на фронте?
Александр Сырский заявил, что ВСУ ежедневно проводят около 15 – 20 контрнаступательных действий и имеют успехи. Это позволяет Украине маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях.
Российские источники, связанные с военными, заявляют, что ВСУ якобы окружили российские подразделения в трех "котлах" на Покровском направлении.
Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу заявил, что говорить о "котлах" пока рано, однако действительно есть несколько мест, где врага хорошо "прижали". "Посмотрим, смогут ли они оттуда выбраться", – добавил спикер.
-