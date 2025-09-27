В Україні планують створити окремі штурмові війська. Вони будуть мобільними підрозділами швидкого реагування.

Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал. Штурмові війська будуть елементом підвищення наступального потенціалу.

Чому створюють штурмові війська?

Коментуючи штурмові війська, як окремий рід військ, відмінний від десантно-штурмових військ, Сирський зауважив, що у нас війна високих технологій і дронів.

Ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому ми вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині,

– зауважив він.

Головком розповів, що ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвавши його оборону на кордоні.

Вони показали свою ефективність в плані мобільних дій, випередженні дій ворога, використання не тактики наступу з фронту, а в першу чергу діями дрібних штурмових груп, оточуючи противника з флангів, заходів у тил.

"І ця успішність була підтверджена співвідношенням втрат противника і нашими втратами. Так, в противника втрати в рази більші за наші", – відзначив Сирський.

Як додав головнокомандувач, згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе 425-й штурмовий батальйон.

Що відомо про атаки України на фронті?