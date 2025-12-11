Не собираются останавливаться, – военный шокировал количеством штурмов россиян возле Покровска

Бои в агломерации Покровск – Мирноград остаются самыми тяжелыми на всем участке фронта. Ежедневно враг усиливает количество штурмов, для которых использует и пехоту, и различную технику.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что противник останавливаться не собирается. Оккупанты используют также большое количество КАБов и беспилотников.

О безумном количестве штурмов врага возле Покровска

По словам начальника разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж", в агломерации Покровск – Мирноград враг концентрирует наибольшее количество личного состава и техники, по сравнению с другими направлениями.

Россияне не собираются останавливаться, враг не прекращает штурмовать. За минувшие сутки на этом направлении было зафиксировано 49 вражеских попыток провести штурмы и с техникой, и без нее,

– подчеркнул он.

Недавно оккупанты пытались осуществить штурм у Гришиного, этот населенный пункт расположен недалеко от Покровска. Благодаря украинской аэроразведке, удалось обнаружить движение вражеской техники и отреагировать на действия врага.

Бои возле Покровска: смотрите на карте

Борисенко отметил, что для штурмов россияне чаще всего используют малые пехотные группы. Они пытаются просачиваться сквозь участки между позициями украинских военных. В то же время враг использует и технику, в частности, автомобили и мотоциклы.

За прошедшие сутки на Покровском направлении противник потерял три боевые бронированные машины и более 10 единиц другой техники. Также ВСУ уничтожили 11 БпЛА различного типа и почти 200 оккупантов.

Кроме этого, враг использует боевую авиацию – большое количество КАБов. За прошедшие сутки в Мирнограде зафиксировали прилеты 20 управляемых авиабомб.

"Наши силы стараются работать как единая сила и держать оборону, хотя это очень трудно. Иногда кажется, что не хватает часов в сутках, чтобы выполнить все задачи эффективно. Работают и пехотинцы, и зенитчики, танкисты и артиллеристы. Все не досыпают, но мы стараемся. Это наш фронт и наша страна", – добавил он.

Важно! Бригада "Рубеж" имеет открытый сбор на РЭБ-системы, которые защищают подразделения от вражеских дронов. Призываем читателей присоединиться к сбору по ссылке. Любой донат может уберечь жизни наших защитников!

Бои возле Покровска: детали