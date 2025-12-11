Не собираются останавливаться, – военный шокировал количеством штурмов россиян возле Покровска
- За минувшие сутки на направлении Покровск – Мирноград зафиксировано 49 вражеских штурмов, уничтожено 3 боевые бронированные машины, более 10 единиц техники, 11 БпЛА и почти 200 оккупантов.
- Россияне используют малые пехотные группы, технику и боевую авиацию для штурмов, в частности были зафиксированы прилеты 20 управляемых авиабомб в Мирнограде.
Бои в агломерации Покровск – Мирноград остаются самыми тяжелыми на всем участке фронта. Ежедневно враг усиливает количество штурмов, для которых использует и пехоту, и различную технику.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что противник останавливаться не собирается. Оккупанты используют также большое количество КАБов и беспилотников.
Смотрите также Российские пугалки не сработали: как сейчас выглядит линия фронта с севера на юг
О безумном количестве штурмов врага возле Покровска
По словам начальника разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж", в агломерации Покровск – Мирноград враг концентрирует наибольшее количество личного состава и техники, по сравнению с другими направлениями.
Россияне не собираются останавливаться, враг не прекращает штурмовать. За минувшие сутки на этом направлении было зафиксировано 49 вражеских попыток провести штурмы и с техникой, и без нее,
– подчеркнул он.
Недавно оккупанты пытались осуществить штурм у Гришиного, этот населенный пункт расположен недалеко от Покровска. Благодаря украинской аэроразведке, удалось обнаружить движение вражеской техники и отреагировать на действия врага.
Бои возле Покровска: смотрите на карте
Борисенко отметил, что для штурмов россияне чаще всего используют малые пехотные группы. Они пытаются просачиваться сквозь участки между позициями украинских военных. В то же время враг использует и технику, в частности, автомобили и мотоциклы.
За прошедшие сутки на Покровском направлении противник потерял три боевые бронированные машины и более 10 единиц другой техники. Также ВСУ уничтожили 11 БпЛА различного типа и почти 200 оккупантов.
Кроме этого, враг использует боевую авиацию – большое количество КАБов. За прошедшие сутки в Мирнограде зафиксировали прилеты 20 управляемых авиабомб.
"Наши силы стараются работать как единая сила и держать оборону, хотя это очень трудно. Иногда кажется, что не хватает часов в сутках, чтобы выполнить все задачи эффективно. Работают и пехотинцы, и зенитчики, танкисты и артиллеристы. Все не досыпают, но мы стараемся. Это наш фронт и наша страна", – добавил он.
Важно! Бригада "Рубеж" имеет открытый сбор на РЭБ-системы, которые защищают подразделения от вражеских дронов. Призываем читателей присоединиться к сбору по ссылке. Любой донат может уберечь жизни наших защитников!
Бои возле Покровска: детали
- Недавно украинские военные отбили механизированный штурм Покровска. Оккупанты использовали бронированную, автомобильную и мототехнику. Вражеские колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что несколько дней назад отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций за 5 – 7 километров от Покровска, которые до сих пор оставались там.
- Известно, что на Покровское направление приходится до половины всех КАБов, которые россияне применяют по линии фронта. Кроме того, на этом направлении находится уже 156 тысяч российских солдат.