Не збираються зупинятися, – військовий шокував кількістю штурмів росіян біля Покровська

Бої в агломерації Покровськ – Мирноград залишаються найважчими на всій ділянці фронту. Щодня ворог посилює кількість штурмів, для яких використовує і піхоту, і різну техніку.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що противник зупинятись не збирається. Окупанти використовують також велику кількість КАБів та безпілотників.

Про шалену кількість штурмів ворога біля Покровська

За словами начальника розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж", в агломерації Покровськ – Мирноград ворог концентрує найбільшу кількість особового складу та техніки, порівняно з іншими напрямками.

Росіяни не збираються зупинятись, ворог не припиняє штурмувати. За минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 49 ворожих спроб провести штурми і з технікою, і без неї,

– наголосив він.

Нещодавно окупанти намагались здійснити штурм біля Гришиного, цей населений пункт розташований неподалік Покровська. Завдяки українській аеророзвідці, вдалось виявити рух ворожої техніки та відреагувати на дії ворога.

Бої біля Покровська: дивіться на карті

Борисенко зауважив, що для штурмів росіяни найчастіше використовують малі піхотні групи. Вони намагаються просочуватись крізь ділянки між позиціями українських військових. Водночас ворог використовує і техніку, зокрема, автомобілі та мотоцикли.

Минулої доби на Покровському напрямку противник втратив три бойові броньовані машини та понад 10 одиниць іншої техніки. Також ЗСУ знищили 11 БпЛА різного типу та майже 200 окупантів.

Крім цього, ворог використовує бойову авіацію – велику кількість КАБів. Минулої доби в Мирнограді зафіксували прильоти 20 керованих авіабомб.

"Наші сили стараються працювати як єдина сила та тримати оборону, хоча це дуже важко. Інколи здається, що не вистачає годин в добі, щоб виконати усі завдання ефективно. Працюють і піхотинці, і зенітники, танкісти та артилеристи. Всі не досипають, але ми стараємось. Це наш фронт і наша країна", – додав він.

Важливо! Бригада "Рубіж" має відкритий збір на РЕБ-системи, які захищають підрозділи від ворожих дронів. Закликаємо читачів приєднатись до збору за посиланням. Будь-який донат може вберегти життя наших захисників!

Бої біля Покровська: деталі