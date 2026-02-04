Война – провал для России: Сибига рассказал, как ухудшается ситуация для Путина

Россия не побеждает в войне против Украины, на самом деле эта война наоборот – является провалом для Москвы, которая скоро почувствует последствия ухудшения ситуации, в частности на фронте и в экономике.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X на фоне трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби.

Чего достигла Россия в войне?

Украинский министр сообщил, что только в 2025 году Россия потеряла 480 тысяч солдат, которые получили ранения или погибли, оккупировав 0,7% территории Украины. В течение января они захватили дополнительно 0,04% земель.

По его словам, это самый низкий месячный прогресс за 9 месяцев. В течение последнего месяца, согласно обнародованной информации, российская армия в среднем теряла более 1 тысячи военных в течение суток.

В течение предыдущих 25 месяцев, с января 2024 года по январь 2026 года, Россия оккупировала дополнительные 21% Донецкой области, потеряв сотни тысяч солдат. Однако это меньше, чем площадь Донецкой области, которую все еще контролирует Украина,

– говорится в сообщении.

Как война влияет на российскую экономику?

Андрей Сибига пишет, что российская экономика фактически погрузилась в рецессию, в 2025 году общий дефицит бюджетов регионов достиг рекордных 21 миллиарда долларов, что в восемь раз больше, чем это было два года назад.

Москва не может остановить спад производства в 12 ключевых отраслях и компенсирует это повышением налогов. Он добавил, что в 2025 году в России закрылось на 15% больше предприятий, еще около 10% на грани закрытия.

Неадекватное планирование бюджета России приведет к еще большим бюджетным разрывам. Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в этом году российский бюджет потеряет не менее 25 миллиардов долларов доходов от нефти,

– добавляет министр.

В то же время Украина усиливает дальнобойные удары по целям на территории России. В 2025 году было 719 таких атак, которые нанесли ущерб на сумму 15 миллиардов долларов. Он отметил, что война будет возвращаться туда, кто ее начал.

По его мнению, для Владимира Путина ситуация в экономике и на фронте будет только ухудшаться. Дополнительное санкционное давление в отношении России, а также усиление поддержки обороны Украины являются критически важными.

"Чем больше давление на Москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее Путин потеряет иллюзии относительно своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех", – резюмировал Сибига.

В каком состоянии экономика России?