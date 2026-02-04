Війна – провал для Росії: Сибіга розповів, як погіршується ситуація для Путіна
- Андрій Сибіга заявив, що війна є провалом для Росії, яка втратила 480 тисяч солдатів, окупувавши 0,7% території України у 2025 році.
- Російська економіка занурилася в рецесію з дефіцитом бюджетів, що супроводжується закриттям підприємств і падінням виробництва.
Росія не перемагає у війні проти України, насправді ця війна навпаки – є провалом для Москви, яка скоро відчує наслідки погіршення ситуації, зокрема на фронті та в економіці.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X на тлі тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі.
Чого досягла Росія у війні?
Український міністр повідомив, що лише у 2025 році Росія втратила 480 тисяч солдатів, які зазнали поранень або загинули, окупувавши 0,7% території України. Протягом січня вони захопили додатково 0,04% земель.
За його словами, це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців. Впродовж останнього місяця, згідно з оприлюдненою інформацією, російська армія в середньому втрачала понад 1 тисячі військових протягом доби.
Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, Росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж площа Донецької області, яку все ще контролює Україна,
– ідеться у повідомленні.
Як війна впливає на російську економіку?
Андрій Сибіга пише, що російська економіка фактично занурилася в рецесію, у 2025 році загальний дефіцит бюджетів регіонів сягнув рекордних 21 мільярда доларів, що у вісім разів більше, ніж це було два роки тому.
Москва не може зупинити спад виробництва в 12 ключових галузях і компенсує це підвищенням податків. Він додав, що у 2025 році в Росії закрилося на 15% більше підприємств, ще близько 10% на межі закриття.
Неадекватне планування бюджету Росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між даними російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти,
– додає міністр.
Водночас Україна посилює далекобійні удари по цілях на території Росії. У 2025 році було 719 таких атак, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. Він наголосив, що війна повертатиметься туди, хто її почав.
На його думку, для Володимира Путіна ситуація в економіці та на фронті тільки погіршуватиметься. Додатковий санкційний тиск стосовно Росії, а також посилення підтримки оборони України є критично важливими.
"Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше Путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось воєнним шляхом, тим швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх", – резюмував Сибіга.
У якому стані економіка Росії?
Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини провела масштабний аналіз бюджетних даних, який показав, що реальні військові видатки Росії в останні роки були до 66% більшими, ніж офіційно заявлялося.
До слова, російські компанії, такі як "Лукойл", Сбербанк, ВТБ, та Альфа-банк, втратили свої міжнародні активи через санкції та продажі. Держкорпорації РЖД та "Росатом", також змушені були звільнити свої позиції.