Війна – провал для Росії: Сибіга розповів, як погіршується ситуація для Путіна

Росія не перемагає у війні проти України, насправді ця війна навпаки – є провалом для Москви, яка скоро відчує наслідки погіршення ситуації, зокрема на фронті та в економіці.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X на тлі тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Чого досягла Росія у війні?

Український міністр повідомив, що лише у 2025 році Росія втратила 480 тисяч солдатів, які зазнали поранень або загинули, окупувавши 0,7% території України. Протягом січня вони захопили додатково 0,04% земель.

За його словами, це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців. Впродовж останнього місяця, згідно з оприлюдненою інформацією, російська армія в середньому втрачала понад 1 тисячі військових протягом доби.

Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, Росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж площа Донецької області, яку все ще контролює Україна,

– ідеться у повідомленні.

Як війна впливає на російську економіку?

Андрій Сибіга пише, що російська економіка фактично занурилася в рецесію, у 2025 році загальний дефіцит бюджетів регіонів сягнув рекордних 21 мільярда доларів, що у вісім разів більше, ніж це було два роки тому.

Москва не може зупинити спад виробництва в 12 ключових галузях і компенсує це підвищенням податків. Він додав, що у 2025 році в Росії закрилося на 15% більше підприємств, ще близько 10% на межі закриття.

Неадекватне планування бюджету Росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між даними російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти,

– додає міністр.

Водночас Україна посилює далекобійні удари по цілях на території Росії. У 2025 році було 719 таких атак, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. Він наголосив, що війна повертатиметься туди, хто її почав.

На його думку, для Володимира Путіна ситуація в економіці та на фронті тільки погіршуватиметься. Додатковий санкційний тиск стосовно Росії, а також посилення підтримки оборони України є критично важливими.

"Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше Путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось воєнним шляхом, тим швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх", – резюмував Сибіга.

У якому стані економіка Росії?