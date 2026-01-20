Январь стал самым холодным за по меньшей мере последнее десятилетие: какие прогнозы в дальнейшем

Синоптики отмечают, что январь, предварительно, будет холоднее климатической нормы. Впоследствии они проведут более детальный анализ.

Об этом рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге 20 января, передает Укринформ.

Чем особенный был январь?

Птуха рассказала, что оценки по январю будут сделаны после окончания периода морозов.

Будет проведен анализ, насколько этот январь выбивается из картины. Сейчас уже предварительно можно сказать, что он точно будет ниже климатической нормы, то есть, идет в разрез десятилетия, когда зимние месяцы были выше климатической нормы,

– отметила она.

Представительница Укргидрометцентра охарактеризовала январь как яркого представителя классической зимней погоды.

Прокомментировала Птуха также и ситуацию с осадками в этом месяце. Она отметила, что как раз ожидалось, что их должно быть около нормы.

"Учитывая то, что у нас сейчас влияет антициклон и такой без осадков период, бесснежный, то те осадки, которые были перед этим во время прохождения именно циклона, компенсируют эти показатели и где-то можем выйти и на норму", – объяснила она.

Есть тенденция, что температурный фон в феврале будет выше. А вот официальные прогнозы относительно весны еще рано делать.

