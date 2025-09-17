Операторы 412 полка Nemesis уничтожили три установки ПВО российской оккупационной армии. Стоимость этого оборудования составляет 80– 90 миллионов долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Какую технику уничтожили Силы беспилотных систем?

Военные рассказали, что в августе этого года "добычей" СБС стали два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка ЗРК "Бук-M3" и, так называемый, "чупа-чупс" – РЛС от ЗРК "Бук-M2".

Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно – наше возмездие настигает свою цель,

– говорится в сообщении.

В СБС заявили, что не разглашают своих инновационных решений, поэтому пока не могут опубликовать видео самих поражений. В то же время военные пообещали показать его, когда наступит соответствующее время.

412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы,

– подытожили бойцы.

Украинские военные уничтожили три вражеские установки ПВО / Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

