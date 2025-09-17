Укр Рус
17 вересня, 20:33
Загальна вартість – понад 80 мільйонів доларів: військові СБС знищили установки ППО росіян

Поліна Буянова
Основні тези
  • Оператори 412 полку Nemesis знищили три установки ППО російської армії вартістю 80 – 90 мільйонів доларів.
  • Загалом серед знищеної техніки: два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" та РЛС від ЗРК "Бук-M2".

Оператори 412 полку Nemesis знищили три установки ППО російської окупаційної армії. Вартість цього обладнання становить 80 – 90 мільйонів доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Яку техніку знищили Сили безпілотних систем?

Військові розповіли, що в серпні цього року "здобиччю" СБС стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і, так званий, "чупа-чупс" – РЛС від ЗРК "Бук-M2". 

Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль, 
– йдеться в повідомленні.

У СБС заявили, що не розголошують своїх інноваційних рішень, тому наразі не можуть опублікувати відео самих уражень. Водночас військові пообіцяли показати його, коли настане відповідний час.

412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани, 
– підсумували бійці.

Українські військові знищили три ворожі установки ППО / Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ

Російські війська продовжують зазнавати втрат: останні новини

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що 8 вересня Сили оборони завдали удару по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. За словами військових, є ураження особового складу противника, зокрема, і з-поміж командування.
     

  • Нещодавно спецпризначенці ГУР знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області. Вартість одного ЗРК становить від 40 до 50 мільйонів доларів.

  • 10 вересня спецпризначенці ГУР також успішно завдали ураження по кораблю Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07.