Украинские воины совершили прорыв к реке Оскол и окружили россиян в Купянске, – "Хартия"

Купянское направление остается одним из самых ожесточенных на фронте российско-украинской войны. Недавно, Силам обороны удалось провести успешную операцию в городе. Так, украинские подразделения одновременно атаковали Купянск с нескольких направлений, перерезав логистические пути противника.

В окружении находятся более 200 оккупантов. Такую информацию предоставили на странице НГУ "Хартия", передает 24 Канал.

Что известно о ловушке для россиян возле Купянска?

После обострения боевых действий в сентябре Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский создал поисково-ударное объединение "Хартия" для ликвидации прорыва российских войск.

Во время проведения операции украинские силы смогли прорваться к реке Оскол. Так, 475-го штурмового полка "Код 9.2" и 92-й штурмовой бригады освободили Киндашёвку и окрестные леса. Кроме того, подразделения 13-й бригады очистили Радьковку и выбили противника из нескольких десятков домов на севере Купянска.

В "Хартии" также отметили, что с 22 сентября по 12 декабря на этом направлении уничтожено 1027 российских солдат, 291 — ранено, 13 взято в плен. В окружении находятся более 200 оккупантов