Силы обороны освободили село Мирное Харьковской области. Оно расположено неподалеку от Купянска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Суспильному.

Смотрите также Или "на подвал", или побег: история директора школы, которая выехала из оккупированной Харьковщины

Что известно об освобождении Мирного на Харьковщине?

Так, в последнем обновлении карты DeepState обозначили село Мирное как деоккупированное.

Информацию об освобождении населенного пункта подтвердил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиян нет. Военные продвигаются дальше,

– подчеркнул он.

Сообщается, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.

Село Мирное расположено рядом с Купянском, эти два населенных пункта вливаются один в другой.

Что происходит на фронте: последние новости