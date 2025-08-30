Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
- Силы обороны освободили село Мирное возле Купянска.
- Информацию об освобождении подтвердил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, отметив, что россиян отбросили с территории села.
Силы обороны освободили село Мирное Харьковской области. Оно расположено неподалеку от Купянска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Суспильному.
Что известно об освобождении Мирного на Харьковщине?
Так, в последнем обновлении карты DeepState обозначили село Мирное как деоккупированное.
Информацию об освобождении населенного пункта подтвердил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.
По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиян нет. Военные продвигаются дальше,
– подчеркнул он.
Сообщается, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.
Село Мирное расположено рядом с Купянском, эти два населенных пункта вливаются один в другой.
Что происходит на фронте: последние новости
Виктор Трегубов отметил, что летняя наступательная компания России провалилась. Он отметил, что Покровск до сих пор остается под контролем Украины, а заявления о захвате Часового Яра или Торецка остались фантазиями Путина.
DeepState сообщили, что Силы обороны Украины ликвидировали основную часть россиян, которые прорвались в Новоселовку (Донецкая область). Ситуацию стабилизировали. Несмотря на это, российские войска до сих пор пытаются попасть на территорию села через балку.
За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Тяжелее всего, традиционно, на Покровском направлении – там фиксируют 50 атак за сутки. Не менее сложно на Новопавловском (31 штурм) и Лиманском (29 штурмов) направлениях.