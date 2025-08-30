Сили оборони звільнили Мирне біля Куп'янська
- Сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська.
- Інформацію про звільнення підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, зазначивши, що росіян відкинули з території села.
Сили оборони звільнили село Мирне Харківської області. Воно розташоване неподалік Куп'янська.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному.
Що відомо про звільнення Мирного на Харківщині?
Так, в останньому оновленні карти DeepState позначили село Мирне як деокуповане.
Інформацію про звільнення населеного пункту підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.
Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі,
– наголосив він.
Повідомляється, що раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп’янськ.
Село Мирне розташоване поруч з Куп'янськом, ці два населені пункти вливаються один в інший.