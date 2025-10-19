В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Также под атаку попали другие объекты инфраструктуры врага.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно об ударах по России 19 октября?

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод производит более 20 разновидностей продукции – ежегодно там выпускают 4,9 миллиона тонн топлива, часть идет на нужды российской армии. Удар украинских военных по предприятию поразил установки первичной переработки нефти. Сильный пожар нанес врагу ущерб, который сейчас уточняется.

Стоит отметить! Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в России по меньшей мере трижды подвергался атакам украинских дронов в 2025 году – в марте, августе и сентябре. В результате ударов на предприятии возникали пожары, а его работу временно приостанавливали из-за повреждения оборудования. Атаки привели к перебоям в производстве топлива для нужд россиян.

Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод. Взрывы и возгорания помешали работе одного из крупнейших газоперерабатывающих комплексов страны-агрессора. Завод способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и 6,2 миллиона тонн газового конденсата и нефти в год. Повреждения ночью получила одна из установок.

Под ударом украинского вооружения в ночь на 19 октября была и база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Там после взрывов произошел пожар.

Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил рф, и подрыва военно-промышленной базы рф для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию,

– говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Интересно, что во вражеском минобороны сообщили: дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов вечером 18 октября. Атака по России продолжилась и ночью.

