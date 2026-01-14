Кадыров при смерти: политолог спрогнозировал, кто его заменит и чем это грозит Путину

По данным СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров имеет серьезные проблемы со здоровьем и находится при смерти. Транзит власти может вызвать беспорядки в регионе.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что ходили слухи, будто Кремль не хочет отдавать власть семье Кадырова. Считают, что там сделают ставку на тамошнего генерала Апти Алаудинова, который находится в другом клане.

Читайте также "Скоморох предлагает властям США похитить меня": Кадыров забросал оскорблениями Зеленского

Насколько возможна война в Чечне?

По словам Чаленко, на этом фоне в Чечне может начаться межклановая бойня за финансирование от Кремля. Не стоит исключать и другие кланы в регионе, которые также могут внести свою лепту.

В конце концов может открыться определенное окно возможностей. Но пока сложно говорить, что в регионе начнется война за независимость. Это – малореалистичный сценарий.

Потенциальная смерть Кадырова может запустить эффект домино. Произойдет ли так? Есть вероятность, что начнется столкновение различных позиций,

– сказал Чаленко.

Что известно о состоянии Кадырова?