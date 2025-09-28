Россияне не оставляют намерения захватить как можно больше украинской территории. Захватчики продвинулись на некоторых участках фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты фронта от DeepState.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий около 23:15 27 сентября. По их данным российская армия имела продвижение в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.

Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на фронте?