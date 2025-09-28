Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов: обновление от DeepState
- Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и Удачного.
- Обновление карты от DeepState показывает продвижение в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.
Россияне не оставляют намерения захватить как можно больше украинской территории. Захватчики продвинулись на некоторых участках фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты фронта от DeepState.
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий около 23:15 27 сентября. По их данным российская армия имела продвижение в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.
Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация возле Новоивановки: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Калиновского: смотрите на карте
Ситуация в Удачном: смотрите на карте
Какая ситуация на фронте?
В течение 27 сентября на фронте произошло 173 боестолкновения. Самое сложное – на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
По данным ISW, оккупанты имели частичные успехи на Северском, Новопавловском и Покровском направлениях, а также в районе Доброполья. Зато ВСУ смогли продвинуться на севере Сумщины и, вероятно, в направлениях Лимана и Великомихайловки.
Россия активно сосредотачивает войска на Покровском направлении. До конца сентября они пытаются закрепиться на рубеже Барвенково – Бражковка, обходя Доброполье.
В эфире 24 канала начальник разведки 1-й отдельной штурмовой бригады имени Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" отметил, что тактика противника примитивна – прямые атаки без учета потерь и повторение тех же маршрутов.