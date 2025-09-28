Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів: оновлення від DeepState
- Російські війська просунулись поблизу Новоіванівки, Калинівського та Удачного.
- Оновлення карти від DeepState показує просування на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Росіяни не лишають наміру захопити якомога більше української території. Загарбники просунулись на деяких ділянках фронту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення карти фронту від DeepState.
Як змінилась ситуація на фронті?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій близько 23:15 27 вересня. За їхніми даними російська армія мала просування на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному,
– йдеться в повідомленні.
Яка ситуація на фронті?
Протягом 27 вересня на фронті сталося 173 боєзіткнення. Найскладніше – на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
За даними ISW, окупанти мали часткові успіхи на Сіверському, Новопавлівському й Покровському напрямках, а також у районі Добропілля. Натомість ЗСУ змогли просунутися на півночі Сумщини та, ймовірно, в напрямках Лимана і Великомихайлівки.
Росія активно зосереджує війська на Покровському напрямку. До кінця вересня вони намагаються закріпитися на рубежі Барвінкове – Бражківка, обходячи Добропілля.
В етері 24 Каналу начальник розвідки 1-ї окремої штурмової бригади імені Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" зазначив, що тактика противника примітивна – прямі атаки без урахування втрат і повторення тих самих маршрутів.