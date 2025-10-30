Командовал спецназовцами, – американец об опыте боев в Украине

Бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон участвовал в боевых действиях в Украине на стороне ВСУ. В частности, он воевал в Бахмуте.

На передовой Мэтью Сэмпсон командовал спецназовцами разведки Украины. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала.

Читайте также "К такому мы не привыкли": снайпер из США сказал, что его шокировало на войне в Украине

"Я командовал спецназовцами разведки Украины на передовой. Я имел команду спецназовцев, половина из которой – это были украинцы, а остальные – иностранцы. Среди иностранцев в основном были американцы, но в моей команде побывало 20 – 30 разных национальностей, с каждого континента, кроме Антарктиды", – поделился он.

Как он воевал на фронте в Украине?

Мэтью Сэмпсон отметил, что находится в Украине уже 736-й день с начала полномасштабного вторжения. Это его четвертая поездка в нашу страну. Самая первая длилась 635 дней подряд.

Я считаю, что стал рекордсменом среди граждан США без предварительных связей с Украиной, которые принимали участие в боевых операциях, не только гуманитарных, по количеству непрерывных дней пребывания здесь,

– подчеркнул ветеран.

Доброволец Международного легиона при ГУР МО воевал на разных направлениях фронта. В частности, в Запорожской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях. Но дольше всего – в Бахмуте, где он провел весь 2023 год.

Некоторые обломки – это шрапнель из Бахмута от российской артиллерии. Это кусок, попавший в меня возле Бахмута. К счастью, он прошел сквозь деревья и кусты, прежде чем задел меня, и поэтому не нанес мне серьезных травм. Это было очень опасно. Меня чуть не убило в Бахмуте,

– вспомнил он.

По его словам, бои там были достаточно захватывающими. Они должны были сосредоточиться на сотрудничестве со смежными силами – или из Интернационального легиона, или ВСУ.

Думаю, из более сложных задач, вероятно, в Запорожской области была попытка получить большую поддержку среди других подразделений ВСУ, чтобы помочь переправиться через реку,

– сказал Мэтью Сэмпсон.

Ведь почти каждая операция в Запорожье включала пересечение реки, или Днепра, или меньших рек. Это было частью самой большой проблемы с координацией – переправить столько бойцов через реку достаточно быстро, чтобы в процессе не было потерь.

Теперь я чувствую, что все еще борюсь за Украину, но голосом, а не оружием. Я делюсь опытом, особенно с американцами и их законодателями, чтобы найти путь, как приблизиться к концу войны и полного суверенитета Украины,

– добавил бывший снайпер морской пехоты США.

Что происходит на фронте?