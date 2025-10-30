Укр Рус
Командовал спецназовцами, – американец об опыте боев в Украине
30 октября, 20:25
Командовал спецназовцами, – американец об опыте боев в Украине

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Мэтью Сэмпсон, ветеран и доброволец Международного легиона, командовал спецназовцами на передовой в Украине.
  • Он воевал в разных областях, в частности в Бахмуте, и провел 736 дней в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон участвовал в боевых действиях в Украине на стороне ВСУ. В частности, он воевал в Бахмуте.

На передовой Мэтью Сэмпсон командовал спецназовцами разведки Украины. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала.

"Я командовал спецназовцами разведки Украины на передовой. Я имел команду спецназовцев, половина из которой – это были украинцы, а остальные – иностранцы. Среди иностранцев в основном были американцы, но в моей команде побывало 20 – 30 разных национальностей, с каждого континента, кроме Антарктиды", – поделился он.

Как он воевал на фронте в Украине?

Мэтью Сэмпсон отметил, что находится в Украине уже 736-й день с начала полномасштабного вторжения. Это его четвертая поездка в нашу страну. Самая первая длилась 635 дней подряд.

Я считаю, что стал рекордсменом среди граждан США без предварительных связей с Украиной, которые принимали участие в боевых операциях, не только гуманитарных, по количеству непрерывных дней пребывания здесь, 
– подчеркнул ветеран.

Доброволец Международного легиона при ГУР МО воевал на разных направлениях фронта. В частности, в Запорожской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях. Но дольше всего – в Бахмуте, где он провел весь 2023 год.

Некоторые обломки – это шрапнель из Бахмута от российской артиллерии. Это кусок, попавший в меня возле Бахмута. К счастью, он прошел сквозь деревья и кусты, прежде чем задел меня, и поэтому не нанес мне серьезных травм. Это было очень опасно. Меня чуть не убило в Бахмуте, 
– вспомнил он.

По его словам, бои там были достаточно захватывающими. Они должны были сосредоточиться на сотрудничестве со смежными силами – или из Интернационального легиона, или ВСУ.

Думаю, из более сложных задач, вероятно, в Запорожской области была попытка получить большую поддержку среди других подразделений ВСУ, чтобы помочь переправиться через реку, 
– сказал Мэтью Сэмпсон.

Ведь почти каждая операция в Запорожье включала пересечение реки, или Днепра, или меньших рек. Это было частью самой большой проблемы с координацией – переправить столько бойцов через реку достаточно быстро, чтобы в процессе не было потерь.

Теперь я чувствую, что все еще борюсь за Украину, но голосом, а не оружием. Я делюсь опытом, особенно с американцами и их законодателями, чтобы найти путь, как приблизиться к концу войны и полного суверенитета Украины, 
– добавил бывший снайпер морской пехоты США.

Что происходит на фронте?

  • В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Также Россия нанесла 80 авиаударов, сбросила 177 КАБов и осуществила более 4 тысяч обстрелов на поле боя. 

  • ВСУ продвинулись на Добропольском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что штурмовые подразделения Сил обороны продвинулись на отдельных участках на расстояние от 200 до 550 метров.

  • Также Александр Сырский опроверг фейки об окружении в Покровске. Он отметил, что ситуация сложная, однако блокировок нет.