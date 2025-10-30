На передовой Мэтью Сэмпсон командовал спецназовцами разведки Украины. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала.
"Я командовал спецназовцами разведки Украины на передовой. Я имел команду спецназовцев, половина из которой – это были украинцы, а остальные – иностранцы. Среди иностранцев в основном были американцы, но в моей команде побывало 20 – 30 разных национальностей, с каждого континента, кроме Антарктиды", – поделился он.
Как он воевал на фронте в Украине?
Мэтью Сэмпсон отметил, что находится в Украине уже 736-й день с начала полномасштабного вторжения. Это его четвертая поездка в нашу страну. Самая первая длилась 635 дней подряд.
Я считаю, что стал рекордсменом среди граждан США без предварительных связей с Украиной, которые принимали участие в боевых операциях, не только гуманитарных, по количеству непрерывных дней пребывания здесь,
– подчеркнул ветеран.
Доброволец Международного легиона при ГУР МО воевал на разных направлениях фронта. В частности, в Запорожской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях. Но дольше всего – в Бахмуте, где он провел весь 2023 год.
Некоторые обломки – это шрапнель из Бахмута от российской артиллерии. Это кусок, попавший в меня возле Бахмута. К счастью, он прошел сквозь деревья и кусты, прежде чем задел меня, и поэтому не нанес мне серьезных травм. Это было очень опасно. Меня чуть не убило в Бахмуте,
– вспомнил он.
По его словам, бои там были достаточно захватывающими. Они должны были сосредоточиться на сотрудничестве со смежными силами – или из Интернационального легиона, или ВСУ.
Думаю, из более сложных задач, вероятно, в Запорожской области была попытка получить большую поддержку среди других подразделений ВСУ, чтобы помочь переправиться через реку,
– сказал Мэтью Сэмпсон.
Ведь почти каждая операция в Запорожье включала пересечение реки, или Днепра, или меньших рек. Это было частью самой большой проблемы с координацией – переправить столько бойцов через реку достаточно быстро, чтобы в процессе не было потерь.
Теперь я чувствую, что все еще борюсь за Украину, но голосом, а не оружием. Я делюсь опытом, особенно с американцами и их законодателями, чтобы найти путь, как приблизиться к концу войны и полного суверенитета Украины,
– добавил бывший снайпер морской пехоты США.
Что происходит на фронте?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Также Россия нанесла 80 авиаударов, сбросила 177 КАБов и осуществила более 4 тысяч обстрелов на поле боя.
ВСУ продвинулись на Добропольском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что штурмовые подразделения Сил обороны продвинулись на отдельных участках на расстояние от 200 до 550 метров.
Также Александр Сырский опроверг фейки об окружении в Покровске. Он отметил, что ситуация сложная, однако блокировок нет.