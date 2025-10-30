На передовій Метью Семпсон командував спецпризначенцями розвідки України. Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

"Я командував спецпризначенцями розвідки України на передовій. Я мав команду спецпризначенців, половина з якої – це були українці, а решта – іноземці. Серед іноземців здебільшого були американці, але в моїй команді побувало 20 – 30 різних національностей, з кожного континенту, крім Антарктиди", – поділився він.

Як він воював на фронті в Україні?

Метью Семпсон зазначив, що перебуває в Україні вже 736-й день з початку повномасштабного вторгнення. Це його четверта поїздка до нашої країни. Найперша тривала 635 днів поспіль.

Я вважаю, що став рекордсменом серед громадян США без попередніх зв'язків з Україною, які брали участь у бойових операціях, не лише гуманітарних, за кількістю безперервних днів перебування тут,
– підкреслив ветеран.

Доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО воював на різних напрямках фронту. Зокрема, у Запорізькій, Харківській, Миколаївській і Донецькій областях. Але найдовше – у Бахмуті, де він провів весь 2023 рік.

Деякі уламки – це шрапнель з Бахмута від російської артилерії. Це шматок, що влучив у мене біля Бахмута. На щастя, він пройшов крізь дерева та кущі, перш ніж зачепив мене, і тому не завдав мені серйозних травм. Це було дуже небезпечно. Мене мало не вбило в Бахмуті,
– пригадав він.

За його словами, бої в там були досить захопливими. Вони мали зосередитись на співпраці з суміжними силами – чи з Інтернаціонального легіону, чи ЗСУ.

Думаю, зі складніших завдань, ймовірно, в Запорізькій області було намагання отримати більшу підтримку серед інших підрозділів ЗСУ, щоб допомогти переправитись через річку,
– сказав Метью Семпсон.

Адже майже кожна операція в Запоріжжі включала перетин річки, чи то Дніпра, чи менших річок. Це було частиною найбільшої проблеми з координацією – переправити стільки бійців через річку достатньо швидко, щоб у процесі не було втрат.

Тепер я відчуваю, що все ще борюся за Україну, але голосом, а не зброєю. Я ділюсь досвідом, особливо з американцями та їхніми законодавцями, щоб знайти шлях, як наблизитися до кінця війни та повного суверенітету України,
– додав колишній снайпер морської піхоти США.

Що відбувається на фронті?

  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнення. Також Росія завдала 80 авіаударів, скинула 177 КАБів та здійснила понад 4 тисячі обстрілів на полі бою.

  • ЗСУ просунулись на Добропільському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що штурмові підрозділи Сил оборони просунулись на окремих ділянках на відстань від 200 до 550 метрів.

  • Також Олександр Сирський спростував фейки про оточення в Покровську. Він наголосив, що ситуація складна, однак блокувань немає.