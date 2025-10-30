Командував спецпризначенцями, – американець про досвід боїв в Україні

Колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО Метью Семпсон брав участь у бойових діях в Україні на боці ЗСУ. Зокрема, він воював у Бахмуті.

На передовій Метью Семпсон командував спецпризначенцями розвідки України. Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

"Я командував спецпризначенцями розвідки України на передовій. Я мав команду спецпризначенців, половина з якої – це були українці, а решта – іноземці. Серед іноземців здебільшого були американці, але в моїй команді побувало 20 – 30 різних національностей, з кожного континенту, крім Антарктиди", – поділився він.

Як він воював на фронті в Україні?

Метью Семпсон зазначив, що перебуває в Україні вже 736-й день з початку повномасштабного вторгнення. Це його четверта поїздка до нашої країни. Найперша тривала 635 днів поспіль.

Я вважаю, що став рекордсменом серед громадян США без попередніх зв'язків з Україною, які брали участь у бойових операціях, не лише гуманітарних, за кількістю безперервних днів перебування тут,

– підкреслив ветеран.

Доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО воював на різних напрямках фронту. Зокрема, у Запорізькій, Харківській, Миколаївській і Донецькій областях. Але найдовше – у Бахмуті, де він провів весь 2023 рік.

Деякі уламки – це шрапнель з Бахмута від російської артилерії. Це шматок, що влучив у мене біля Бахмута. На щастя, він пройшов крізь дерева та кущі, перш ніж зачепив мене, і тому не завдав мені серйозних травм. Це було дуже небезпечно. Мене мало не вбило в Бахмуті,

– пригадав він.

За його словами, бої в там були досить захопливими. Вони мали зосередитись на співпраці з суміжними силами – чи з Інтернаціонального легіону, чи ЗСУ.

Думаю, зі складніших завдань, ймовірно, в Запорізькій області було намагання отримати більшу підтримку серед інших підрозділів ЗСУ, щоб допомогти переправитись через річку,

– сказав Метью Семпсон.

Адже майже кожна операція в Запоріжжі включала перетин річки, чи то Дніпра, чи менших річок. Це було частиною найбільшої проблеми з координацією – переправити стільки бійців через річку достатньо швидко, щоб у процесі не було втрат.

Тепер я відчуваю, що все ще борюся за Україну, але голосом, а не зброєю. Я ділюсь досвідом, особливо з американцями та їхніми законодавцями, щоб знайти шлях, як наблизитися до кінця війни та повного суверенітету України,

– додав колишній снайпер морської піхоти США.

