Командував спецпризначенцями, – американець про досвід боїв в Україні
- Метью Семпсон, ветеран та доброволець Міжнародного легіону, командував спецпризначенцями на передовій в Україні.
- Він воював у різних областях, зокрема у Бахмуті, та провів 736 днів в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО Метью Семпсон брав участь у бойових діях в Україні на боці ЗСУ. Зокрема, він воював у Бахмуті.
На передовій Метью Семпсон командував спецпризначенцями розвідки України. Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.
Читайте також "До такого ми не звикли": снайпер зі США сказав, що його шокувало на війні в Україні
"Я командував спецпризначенцями розвідки України на передовій. Я мав команду спецпризначенців, половина з якої – це були українці, а решта – іноземці. Серед іноземців здебільшого були американці, але в моїй команді побувало 20 – 30 різних національностей, з кожного континенту, крім Антарктиди", – поділився він.
Як він воював на фронті в Україні?
Метью Семпсон зазначив, що перебуває в Україні вже 736-й день з початку повномасштабного вторгнення. Це його четверта поїздка до нашої країни. Найперша тривала 635 днів поспіль.
Я вважаю, що став рекордсменом серед громадян США без попередніх зв'язків з Україною, які брали участь у бойових операціях, не лише гуманітарних, за кількістю безперервних днів перебування тут,
– підкреслив ветеран.
Доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО воював на різних напрямках фронту. Зокрема, у Запорізькій, Харківській, Миколаївській і Донецькій областях. Але найдовше – у Бахмуті, де він провів весь 2023 рік.
Деякі уламки – це шрапнель з Бахмута від російської артилерії. Це шматок, що влучив у мене біля Бахмута. На щастя, він пройшов крізь дерева та кущі, перш ніж зачепив мене, і тому не завдав мені серйозних травм. Це було дуже небезпечно. Мене мало не вбило в Бахмуті,
– пригадав він.
За його словами, бої в там були досить захопливими. Вони мали зосередитись на співпраці з суміжними силами – чи з Інтернаціонального легіону, чи ЗСУ.
Думаю, зі складніших завдань, ймовірно, в Запорізькій області було намагання отримати більшу підтримку серед інших підрозділів ЗСУ, щоб допомогти переправитись через річку,
– сказав Метью Семпсон.
Адже майже кожна операція в Запоріжжі включала перетин річки, чи то Дніпра, чи менших річок. Це було частиною найбільшої проблеми з координацією – переправити стільки бійців через річку достатньо швидко, щоб у процесі не було втрат.
Тепер я відчуваю, що все ще борюся за Україну, але голосом, а не зброєю. Я ділюсь досвідом, особливо з американцями та їхніми законодавцями, щоб знайти шлях, як наблизитися до кінця війни та повного суверенітету України,
– додав колишній снайпер морської піхоти США.
Що відбувається на фронті?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнення. Також Росія завдала 80 авіаударів, скинула 177 КАБів та здійснила понад 4 тисячі обстрілів на полі бою.
ЗСУ просунулись на Добропільському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що штурмові підрозділи Сил оборони просунулись на окремих ділянках на відстань від 200 до 550 метрів.
Також Олександр Сирський спростував фейки про оточення в Покровську. Він наголосив, що ситуація складна, однак блокувань немає.