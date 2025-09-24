Хотят сформировать клещи, – боец раскрыл планы врага на Донетчине
- Россияне пытаются взять Славянск и Краматорск с севера, а с юга через Покровск хотят окружить Донецкую область.
- Вражеские дроны активно перерезают логистические пути ВСУ, что вынуждает украинские силы строить инженерные сооружения для улучшения логистики.
Сейчас ситуация на фронте очень сложная. Одна из основных задач для россиян на фронте – зайти в Славянск, Краматорск с севера.
С юга через Покровск оккупанты хотят забрать Донецкую область в клещи. Об этом в эфире 24 Канала рассказал и.о. заместителя командира 3 мехбата Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаница.
"Одно из основных направлений их ударов – это зайти в Славянск, Краматорск с севера. А с юга через Покровск они хотят взять Донецкую область, забрать в клещи", – подчеркнул он.
Как вражеские дроны атакуют логистику ВСУ?
Роман (Говерла) Копаница отметил, что в воздухе очень много российских беспилотников. Сейчас активно участились пролеты их дронов "Молния". Их БПЛА начали активно перерезать ВСУ логистические пути из Славянска в Изюм.
Эта трасса уже перерезается их дронами. Поэтому мы стали меньше ее использовать для логистики. Там сейчас мы строим ряд инженерных сооружений для того, чтобы улучшить наши логистические позиции,
– сказал военный.
Заметим, что сейчас в 66ОМБр продолжается очень важный сбор на дроны и комплектующие к ним. Приобщиться можно по ссылке.
Ситуация на поле боя: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 172 боестолкновения. В частности, российские захватчики активизировались на Харьковщине.
В Институте изучения войны оценили ситуацию на фронте. По данным аналитиков, российская армия продвинулась на 3 направлениях: на севере Харьковской области, в направлении Северска и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
В то же время ВСУ имели успех на Харьковщине в районе Боровой, продвинулись в южную часть Новоторецкого и Бойковки (оба населенных пункта – на юго-восток от Доброполья), на север Новониколаевки (на северо-восток от Новопавловки) и на Запорожье.