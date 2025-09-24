Хочуть сформувати кліщі, – боєць розкрив плани ворога на Донеччині
- Росіяни намагаються взяти Слов'янськ і Краматорськ з півночі, а з півдня через Покровськ хочуть оточити Донецьку область.
- Ворожі дрони активно перерізають логістичні шляхи ЗСУ, що змушує українські сили будувати інженерні споруди для поліпшення логістики.
Зараз ситуація на фронті дуже складна. Одне з основних завдань для росіян на фронті – зайти до Слов'янська, Краматорська з півночі.
З півдня через Покровськ окупанти хочуть забрати Донецьку область в кліщі. Про це в ефірі 24 Каналу розповів тво заступника командира 3 мехбату Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаниця.
"Один з основних напрямків їхніх ударів – це зайти до Слов'янська, Краматорська з півночі. А з півдня через Покровськ вони хочуть взяти Донецьку область, забрати в кліщі", – підкреслив він.
Як ворожі дрони атакують логістику ЗСУ?
Роман (Говерла) Копаниця зазначив, що в повітрі дуже багато російських безпілотників. Зараз активно почастішали прольоти їхніх дронів "Молнія". Їхні БпЛА почали активно перерізати ЗСУ логістичні шляхи зі Слов'янська до Ізюма.
Ця траса вже перерізається їхніми дронами. Тому ми стали менше її використовувати для логістики. Там зараз ми будуємо ряд інженерних споруд для того, щоб покращити наші логістичні позиції,
– сказав військовий.
Зауважимо, що зараз у 66ОМБр триває дуже важливий збір на дрони та комплектуючі до них. Долучитися можна за посиланням.
Ситуація на полі бою: останні новини
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулось 172 боєзіткнення. Зокрема, російські загарбники активізувались на Харківщині.
В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на фронті. За даними аналітиків, російська армія просунулась на 3 напрямках: на півночі Харківської області, у напрямку Сіверська та в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
Водночас ЗСУ мали успіх на Харківщині у районі Борової, просунулися в південну частину Новоторецького та Бойківки (обидва населені пункти – на південний схід від Добропілля), на північ Новомиколаївки (на північний схід від Новопавлівки) та на Запоріжжі.