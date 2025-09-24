З півдня через Покровськ окупанти хочуть забрати Донецьку область в кліщі. Про це в ефірі 24 Каналу розповів тво заступника командира 3 мехбату Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаниця.

"Один з основних напрямків їхніх ударів – це зайти до Слов'янська, Краматорська з півночі. А з півдня через Покровськ вони хочуть взяти Донецьку область, забрати в кліщі", – підкреслив він.

Як ворожі дрони атакують логістику ЗСУ?

Роман (Говерла) Копаниця зазначив, що в повітрі дуже багато російських безпілотників. Зараз активно почастішали прольоти їхніх дронів "Молнія". Їхні БпЛА почали активно перерізати ЗСУ логістичні шляхи зі Слов'янська до Ізюма.

Ця траса вже перерізається їхніми дронами. Тому ми стали менше її використовувати для логістики. Там зараз ми будуємо ряд інженерних споруд для того, щоб покращити наші логістичні позиції,

– сказав військовий.

Зауважимо, що зараз у 66ОМБр триває дуже важливий збір на дрони та комплектуючі до них. Долучитися можна за посиланням.

