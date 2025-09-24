С юга через Покровск оккупанты хотят забрать Донецкую область в клещи. Об этом в эфире 24 Канала рассказал и.о. заместителя командира 3 мехбата Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаница.

"Одно из основных направлений их ударов – это зайти в Славянск, Краматорск с севера. А с юга через Покровск они хотят взять Донецкую область, забрать в клещи", – подчеркнул он.

Как вражеские дроны атакуют логистику ВСУ?

Роман (Говерла) Копаница отметил, что в воздухе очень много российских беспилотников. Сейчас активно участились пролеты их дронов "Молния". Их БПЛА начали активно перерезать ВСУ логистические пути из Славянска в Изюм.

Эта трасса уже перерезается их дронами. Поэтому мы стали меньше ее использовать для логистики. Там сейчас мы строим ряд инженерных сооружений для того, чтобы улучшить наши логистические позиции,

– сказал военный.

Заметим, что сейчас в 66ОМБр продолжается очень важный сбор на дроны и комплектующие к ним. Приобщиться можно по ссылке.

