С юга через Покровск оккупанты хотят забрать Донецкую область в клещи. Об этом в эфире 24 Канала рассказал и.о. заместителя командира 3 мехбата Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаница.
"Одно из основных направлений их ударов – это зайти в Славянск, Краматорск с севера. А с юга через Покровск они хотят взять Донецкую область, забрать в клещи", – подчеркнул он.
Как вражеские дроны атакуют логистику ВСУ?
Роман (Говерла) Копаница отметил, что в воздухе очень много российских беспилотников. Сейчас активно участились пролеты их дронов "Молния". Их БПЛА начали активно перерезать ВСУ логистические пути из Славянска в Изюм.
Эта трасса уже перерезается их дронами. Поэтому мы стали меньше ее использовать для логистики. Там сейчас мы строим ряд инженерных сооружений для того, чтобы улучшить наши логистические позиции,
– сказал военный.
Заметим, что сейчас в 66ОМБр продолжается очень важный сбор на дроны и комплектующие к ним. Приобщиться можно по ссылке.
Ситуация на поле боя: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 172 боестолкновения. В частности, российские захватчики активизировались на Харьковщине.
В Институте изучения войны оценили ситуацию на фронте. По данным аналитиков, российская армия продвинулась на 3 направлениях: на севере Харьковской области, в направлении Северска и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
В то же время ВСУ имели успех на Харьковщине в районе Боровой, продвинулись в южную часть Новоторецкого и Бойковки (оба населенных пункта – на юго-восток от Доброполья), на север Новониколаевки (на северо-восток от Новопавловки) и на Запорожье.