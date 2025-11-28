Пытаются скопировать уже 1,5 года: о каком оружии ВСУ мечтают россияне

Российские оккупанты постоянно развиваются. Однако ВСУ являются инноваторами в ряде технологий. В частности, враг работает над тем, чтобы разработать аналог украинских дронов-бомбардировщиков "Баба-Яга".

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что полтора года назад захватчики получили задание изготовить нечто подобное этим БПЛА.

"Если говорить о тяжелых бомберах типа "Баба-Яга", у противника была определена задача полтора года назад сделать подобное средство и применить его на линии боевых действий. На сегодня у них отлетают единичные средства. Враг пытается, работает над тем, чтобы сделать аналог нашей "Бабы-Яги", – сказал он.

Как ВСУ опережают врага?

Юрий Федоренко объяснил, что раньше эти дроны – это было сочетание гражданского с военным применением. Сейчас это уже военные средства, которые защищены от средств радиоэлектронной борьбы россиян и неуклонно продолжают выполнение важных задач.

В частности, по уничтожению живой силы врага, его укрытий мощным боеприпасом, легкобронированной бронированной техники. Также БПЛА обеспечивают подготовку поля боя с помощью установления минных угроз. Кроме того, этими же бортами происходит логистическое обеспечение наших позиций, в частности.

Поэтому мы абсолютно опережаем врага. Очень важно, что противника нельзя недооценивать, но и переоценивать также не стоит. Мы достаточно сильны для того, чтобы иметь возможности останавливать врага и перемалывать его штурмовой потенциал,

– подчеркнул командир.

Что происходит на фронте?