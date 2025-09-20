Планы врага сорваны: Силы обороны создали 3 кольца окружения россиян на Покровском направлении
- Силы обороны Украины имеют успехи в контрнаступлении и создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе.
- В окружении окажется подразделение 51-й армии России, но враг пытается деблокировать свои войска, перебрасывая морскую пехоту.
Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Покровском направлении. По официальным данным, она имеет успех.
Наши бойцы создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе. Это в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Денис Попович.
"По официальным данным, и президент, и военные говорят, что там происходит контрнаступательная операция, которая имеет успех. Очевидно, формируются или сформированы три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе", – сказал он.
Какие подразделения России окажутся в окружении?
Денис Попович отметил, что в августе этого года было протекание российских войск на Добропольском выступе. Окружение он сравнил с очертаниями "бешеного зайца".
Первое кольцо окружения на сегодня отрезает куски ушей этого "зайца". Второе кольцо окружения отрезает его голову. А третье кольцо окружения отрезает основу к Добропольскому выступу, откуда это оттекание произошло,
– подчеркнул он.
В окружениях окажется подразделение 51-й армии России. Это бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая атаковала на Добропольском направлении и в сторону Родинского, что также на Покровском направлении.
Если мы посмотрим на карту в целом, мы увидим, что если подразделения этой армии будут окружены и разгромлены, тогда вся северная сторона этого полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. Поэтому, очевидно, планы по окружению Покровска этой осенью врагу придется немного отсрочить,
– объяснил военный обозреватель.
Однако, по его словам, еще рано подводить какие-то конкретные итоги. Поскольку враг туда перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска. Пехота будет идти или уже идет с востока, в частности, со стороны Малиновки.
Что происходит на Добропольском направлении?
Начальник Управления штурмовых подразделений полковник Валентин Манько сообщил, что на Добропольском направлении создано три котла: маленький, немного больший и большой. Сейчас операция по отрезанию врага на основе этих наступательных действий почти завершена.
Спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский рассказал, что на Покровском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. По его словам, россияне зашли в ловушку там, где они пробили вверх с юга Добропольский выступ.
Также он отметил, что россияне получили задание полностью захватить Донецкую область за осень-зиму. Поэтому сейчас в районе Покровска и Доброполья идут очень напряженные бои.