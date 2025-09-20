Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Покровском направлении. По официальным данным, она имеет успех.

Наши бойцы создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе. Это в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Денис Попович.

"По официальным данным, и президент, и военные говорят, что там происходит контрнаступательная операция, которая имеет успех. Очевидно, формируются или сформированы три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе", – сказал он.

Какие подразделения России окажутся в окружении?

Денис Попович отметил, что в августе этого года было протекание российских войск на Добропольском выступе. Окружение он сравнил с очертаниями "бешеного зайца".

Первое кольцо окружения на сегодня отрезает куски ушей этого "зайца". Второе кольцо окружения отрезает его голову. А третье кольцо окружения отрезает основу к Добропольскому выступу, откуда это оттекание произошло,

– подчеркнул он.

В окружениях окажется подразделение 51-й армии России. Это бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая атаковала на Добропольском направлении и в сторону Родинского, что также на Покровском направлении.

Если мы посмотрим на карту в целом, мы увидим, что если подразделения этой армии будут окружены и разгромлены, тогда вся северная сторона этого полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. Поэтому, очевидно, планы по окружению Покровска этой осенью врагу придется немного отсрочить,

– объяснил военный обозреватель.

Однако, по его словам, еще рано подводить какие-то конкретные итоги. Поскольку враг туда перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска. Пехота будет идти или уже идет с востока, в частности, со стороны Малиновки.

Что происходит на Добропольском направлении?