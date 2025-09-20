Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію на Покровському напрямку. За офіційними даними, вона має успіх.

Наші бійці створили три кільця оточення російських військ на Добропільському виступі. Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.

Читайте також Активні атаки ворога, пів сотні боїв на Покровському напрямку: карта фронту 20 вересня

"За офіційними даними, і президент, і військові кажуть, що там відбувається контрнаступальна операція, яка має успіх. Очевидно, формуються або сформовані три кільця оточення російських військ на Добропільському виступі", – сказав він.

Які підрозділи Росії опиняться в оточенні?

Денис Попович зазначив, що у серпні цього року було протікання російських військ на Добропільському виступі. Оточення він порівняв з обрисами "скаженого зайця".

Перше кільце оточення на сьогодні відрізає шматки вух цього "зайця". Друге кільце оточення відрізає його голову. А третє кільце оточення відрізає основу до Добропільського виступу, звідки це відтікання відбулося,

– підкреслив він.

В оточеннях опиниться підрозділ 51-ї армії Росії. Це колишня так звана "народна міліція ДНР", яка атакувала на Добропільському напрямку і в бік Родинського, що також на Покровському напрямку.

Якщо ми подивимося на мапу загалом, ми побачимо, що якщо підрозділи цієї армії будуть оточені та розгромлені, тоді уся північна сторона цього напівоточення, яке ворог намагався утворити довкола Покровська та Мирнограда, буде відрізана, відпаде. Тому, очевидно, плани щодо оточення Покровська цієї осені ворогу доведеться трохи відтермінувати,

– пояснив військовий оглядач.

Однак, за його словами, ще рано підбивати якісь конкретні підсумки. Оскільки ворог туди перекинув морську піхоту та буде намагатися деблокувати свої війська. Піхота буде йти або вже йде зі сходу, зокрема, з боку Малинівки.

Що відбувається на Добропільському напрямку?