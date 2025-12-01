Тысячи атак, почти половина из которых – на Запорожье: сколько территорий оккупировала Россия в ноябре
- В ноябре 2025 года Россия оккупировала 505 квадратных километров украинской территории, что почти вдвое превышает показатель сентября.
- Больше всего атак произошло в районе Гуляйполя, где зафиксировано 40% всех вражеских атак, а всего за месяц Россия провела 5990 штурмовых действий.
Аналитики проанализировали ситуацию на фронте за ноябрь 2025 года. В прошлом месяце российские оккупанты захватили 505 квадратных километров украинской территории.
Это почти вдвое превышает показатель сентября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как атаковал враг на фронте в ноябре?
В ноябре 2025 года Россия продвигалась на нескольких направлениях фронта в Украине. Больше всего штурмов аналитики зафиксировали в районе Гуляйполя, что в Запорожье. Там состоялось 40% всех вражеских атак. В то же время на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится лишь 16% штурмов.
Ресурс утверждает, что тяжелая ситуация также в районе Покровска и Мирнограда. Возле и в Покровске, по данным аналитиков, оккупанты заняли 35 квадратных километров, а в районе Мирнограда – 21,5 квадратных километров. Вместе это составляет 11% от всех продвижений.
Что касается других направлений, то активность противника была привычной. Россия только усилила атаки возле Северска. А в районе Отрадное-Амбарного часть продвижений, предполагают, состоялась еще в конце октября.
Ресурс отмечает, что в октябре 20-й армейский корпус россиян получил новое командование, которое "навело порядок" и остановило прорыв украинских позиций. Это и стало причиной, почему враг активизировал атаки на Гуляйпольском направлении.
Всего же за ноябрь "кацапы" провели 5990 штурмовых действий – с ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре, а за этот год это самый большой месячный показатель,
– резюмировали аналитики.
Продвижение России на фронте / Инфографика DeepState
Последние новости с фронта
DeepState ранее сообщали, что российская армия продвинулась возле Мирнограда в Донецкой области. По данным аналитиков, Покровско-Мирноградская агломерация остается одной из самых горячих точек фронта.
Президент Зеленский опроверг заявления России о захвате Купянска и сообщил, что ВСУ почти завершили зачистку города.
Также на днях Россия имела продвижение возле Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье. Кроме того, на Волчанском направлении оккупанты приблизились к Двуречанскому.