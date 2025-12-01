Тысячи атак, почти половина из которых – на Запорожье: сколько территорий оккупировала Россия в ноябре

Аналитики проанализировали ситуацию на фронте за ноябрь 2025 года. В прошлом месяце российские оккупанты захватили 505 квадратных километров украинской территории.

Это почти вдвое превышает показатель сентября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как атаковал враг на фронте в ноябре?

В ноябре 2025 года Россия продвигалась на нескольких направлениях фронта в Украине. Больше всего штурмов аналитики зафиксировали в районе Гуляйполя, что в Запорожье. Там состоялось 40% всех вражеских атак. В то же время на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится лишь 16% штурмов.

Ресурс утверждает, что тяжелая ситуация также в районе Покровска и Мирнограда. Возле и в Покровске, по данным аналитиков, оккупанты заняли 35 квадратных километров, а в районе Мирнограда – 21,5 квадратных километров. Вместе это составляет 11% от всех продвижений.

Что касается других направлений, то активность противника была привычной. Россия только усилила атаки возле Северска. А в районе Отрадное-Амбарного часть продвижений, предполагают, состоялась еще в конце октября.

Ресурс отмечает, что в октябре 20-й армейский корпус россиян получил новое командование, которое "навело порядок" и остановило прорыв украинских позиций. Это и стало причиной, почему враг активизировал атаки на Гуляйпольском направлении.

Всего же за ноябрь "кацапы" провели 5990 штурмовых действий – с ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре, а за этот год это самый большой месячный показатель,

– резюмировали аналитики.

Продвижение России на фронте / Инфографика DeepState

