Тисячі атак, майже половина з яких – на Запоріжжі: скільки територій окупувала Росія у листопаді
- У листопаді 2025 року Росія окупувала 505 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі перевищує показник вересня.
- Найбільше атак відбулося в районі Гуляйполя, де зафіксовано 40% усіх ворожих атак, а загалом за місяць Росія провела 5990 штурмових дій.
Аналітики проаналізували ситуацію на фронті за листопад 2025 року. Минулого місяця російські окупанти захопили 505 квадратних кілометрів української території.
Це майже вдвічі перевищує показник вересня. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як атакував ворог на фронті в листопаді?
У листопаді 2025 року Росія просувалась на кількох напрямках фронту в Україні. Найбільше штурмів аналітики зафіксували в районі Гуляйполя, що на Запоріжжі. Там відбулось 40% усіх ворожих атак. Водночас на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає лише 16% штурмів.
Ресурс стверджує, що важкою є ситуація також у районі Покровська та Мирнограду. Біля та у Покровську, за даними аналітиків, окупанти зайняли 35 квадратних кілометрів, а у районі Мирнограду – 21,5 квадратних кілометрів. Разом це становить 11% від усіх просувань.
Щодо інших напрямків, то активність противника була звичною. Росія лише посилила атаки біля Сіверська. А в районі Одрадне-Амбарного частина просувань, припускають, відбулася ще в кінці жовтня.
Ресурс зазначає, що у жовтні 20-й армійський корпус росіян отримав нове командування, яке "навело порядок" та зупинило прорив українських позицій. Це і стало причино, чому ворог активізував атаки на Гуляйпільському напрямку.
Всього ж за листопад "кацапи" провели 5990 штурмових дій – з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник,
– резюмували аналітики.
Просування Росії на фронті / Інфографіка DeepState
Останні новини з фронту
DeepState раніше повідомляли, що російська армія просунулася біля Мирнограда на Донеччині. За даними аналітиків, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається однією з найгарячіших точок фронту.
Президент Зеленський спростував заяви Росії щодо захоплення Куп'янська та повідомив, що ЗСУ майже завершили зачистку міста.
Також днями Росія мала просування біля Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі. Крім того, на Вовчанському напрямку окупанти наблизилися до Дворічанського.