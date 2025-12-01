Тисячі атак, майже половина з яких – на Запоріжжі: скільки територій окупувала Росія у листопаді

Аналітики проаналізували ситуацію на фронті за листопад 2025 року. Минулого місяця російські окупанти захопили 505 квадратних кілометрів української території.

Це майже вдвічі перевищує показник вересня. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як атакував ворог на фронті в листопаді?

У листопаді 2025 року Росія просувалась на кількох напрямках фронту в Україні. Найбільше штурмів аналітики зафіксували в районі Гуляйполя, що на Запоріжжі. Там відбулось 40% усіх ворожих атак. Водночас на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає лише 16% штурмів.

Ресурс стверджує, що важкою є ситуація також у районі Покровська та Мирнограду. Біля та у Покровську, за даними аналітиків, окупанти зайняли 35 квадратних кілометрів, а у районі Мирнограду – 21,5 квадратних кілометрів. Разом це становить 11% від усіх просувань.

Щодо інших напрямків, то активність противника була звичною. Росія лише посилила атаки біля Сіверська. А в районі Одрадне-Амбарного частина просувань, припускають, відбулася ще в кінці жовтня.

Ресурс зазначає, що у жовтні 20-й армійський корпус росіян отримав нове командування, яке "навело порядок" та зупинило прорив українських позицій. Це і стало причино, чому ворог активізував атаки на Гуляйпільському напрямку.

Всього ж за листопад "кацапи" провели 5990 штурмових дій – з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник,

– резюмували аналітики.

Просування Росії на фронті / Інфографіка DeepState

