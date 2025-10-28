Есть существенные достижения, – в "Ахиллесе" рассказали, что происходит в Купянске

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло девять атак. До сих пор снести украинские войска с левобережного Купянска российским захватчикам не удалось. Хотя Кремль хотел реализовать этот замысел еще до конца 2024 года. В течение 2025-го противник имел лишь незначительные успехи на этом отрезке фронта.

Об этом в эфире 24 Канала отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что в связи с развитием технологий враг тоже совершенствуется и может активнее бить по переправам с правого на левый берег благодаря своим БпЛА и боевой авиации.

Смотрите также Россияне лезут трубами и не только: эксклюзивные кадры из разрушенного Купянска

Украинские защитники выбивают ДРГ

Инженерные подразделения, которые каждый день восстанавливают переправы, как отметил Федоренко, осуществляют невероятно кропотливую и опасную работу, ведь противник постоянно пытается бить. Восстановление переправы – крайне важная задача, ведь это вопрос обеспечения логистики.

Командир 429 полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что на прошлой неделе был в левобережном Купянске. Там наблюдается довольно высокая активность противника. Чтобы дойти до точки в районе Куриловки, понадобилось 12 часов.

"Ребята и девушки, в частности 429 полка, осуществляют эти маневры ежедневно, удерживают плацдарм. Поэтому стоит помнить тем, кто говорит, что там где-то "всё", что это "всё" держат Силы обороны на своих напряженных ногах и плечах. Работу выполняют качественно, самоотверженно", – озвучил Федоренко.

К сведению! Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября опроверг информацию со стороны России, что якобы возле Купянска и Покровска взяты в окружение 5 тысяч военных ВСУ. Он назвал это ложью и отметил, что украинские защитники держат ситуацию на этом направлении под контролем.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Относительно правобережного Купянска, командир полка отметил, что СОУ продолжают выбивать там вражеские ДРГ.

В этом есть существенные достижения. Продолжаются активные действия по зачистке противника на северо-западных окраинах Купянска. По моему убеждению нам удастся сохранить город под сине-желтым флагом, сделать невозможным инфильтрацию ДРГ,

– отметил Федоренко.

Последние новости вокруг Купянска: