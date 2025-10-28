Є суттєві здобутки, – в "Ахіллесі" розповіли, що відбувається в Куп'янську

На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося дев'ять атак. Досі знести українські війська з лівобережного Куп'янська російським загарбникам не вдалося. Хоча Кремль хотів реалізувати цей задум ще до кінця 2024 року. Протягом 2025-го противник мав лише незначні успіхи на цьому відтинку фронту.

Про це в етері 24 Каналу зазначив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що у зв'язку з розвитком технологій ворог теж вдосконалюється і може активніше бити по переправах з правого на лівий берег завдяки своїм БпЛА та бойовій авіації.

Дивіться також Росіяни лізуть трубами і не тільки: ексклюзивні кадри зі зруйнованого Куп'янська

Українські захисники вибивають ДРГ

Інженерні підрозділи, які кожного дня відновлюють переправи, як наголосив Федоренко, здійснюють неймовірно кропітку й небезпечну роботу, адже противник постійно намагається уражати. Поновлення переправи – вкрай важливе завдання, адже це питання забезпечення логістики.

Командир 429 полку безпілотних систем "Ахіллес" розповів, що минулого тижня був у лівобережному Куп'янську. Там спостерігається доволі висока активність противника. Щоб дійти до точки в районі Курилівки знадобилося 12 годин.

"Хлопці та дівчата, зокрема 429 полку, здійснюють ці маневри щодня, утримують плацдарм. Тому варто пам'ятати тим, хто каже, що там десь "всьо", що оце "всьо" тримають Сили оборони на своїх напружених ногах і плечах. Роботу виконують якісно, самовіддано", – озвучив Федоренко.

До відома! Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня спростував інформацію з боку Росії про те, що буцімто біля Куп'янська і Покровська взяті в оточення 5 тисяч військових ЗСУ. Він назвав це брехнею та наголосив на тому, що українські захисники тримають ситуацію на цьому напрямку під контролем.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Стосовно правобережного Куп'янська, командир полку зауважив на тому, що СОУ продовжують вибивати там ворожі ДРГ.

В цьому є суттєві здобутки. Тривають активні дії з зачищення противника на північно-західних околицях Куп'янська. За моїм переконанням нам вдасться зберегти місто під синьо-жовтим стягом, унеможливити інфільтрацію ДРГ,

– зазначив Федоренко.

Останні новини довкола Куп'янська: