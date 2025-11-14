Лезут вглубь: полковник запаса назвал неочевидную задачу россиян в Купянске

Оккупанты пытаются продвигаться в Купянске. Первым делом требуется вытеснение врага с правого берега Оскола. Цель россиян – Купянск-Узловой.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что таким образом враг сможет перетащить туда военный хаб из Валуек. Тогда у захватчиков появится возможность расползаться на Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.

Какая цель врага в Купянске?

Роман Свитан рассказал, что сейчас в Купянске практически такая же проблема, как была в Покровске. Там ситуация ухудшилась, когда российские захватчики поджали с юга, а с севера зашли.

Такая же проблема в Купянске. Пока россияне были с левого берега Оскола, подходили к Купянску, мы держали их на определенном расстоянии. После того, как они перебрались на правый берег Оскола, форсировали реку и развернули оперативный плацдарм, начали с двух сторон, с левого, правого берегов заходить на Купянск,

– объяснил он.

Без решения оперативной задачи по вытеснению россиян с правого берега Оскола проблему Купянска не получится решить полностью. Нет смысла полностью вытеснять россиян из Купянска, потому что они будут находиться на границе города в лесах, переправляясь через Оскол.

Врагу нужен Купянск-Узловой, что на левом берегу Оскола. Сейчас этот плацдарм, который ВСУ удерживают в районе Купянска-Узлового на левом берегу насыщается в основном через мост, через несколько переправ в районе Купянска. Поэтому россияне пытаются вытеснить украинские силы и взять под контроль эти переправы на левом берегу.

Это достаточно серьезная железнодорожная станция, на которую заходит несколько веток. Они хотят перетянуть туда военный хаб из Валуек. Затем они могут расползаться на Луганскую, Донецкую и Харьковскую области. Так они делали в 2022 году,

– отметил военный эксперт.

Поэтому для Украины важно удержать левобережный плацдарм в районе Купянска-Узлового и сам Купянск. Все будет зависеть от количества сил и средств для выполнения этой задачи.

