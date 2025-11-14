Лізуть углиб: полковник запасу назвав неочевидне завдання росіян в Куп'янську

Окупанти намагаються просуватися у Куп'янську. Насамперед потрібно витіснення ворога з правого берега Осколу. Мета росіян – це Куп'янськ-Вузловий.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що у такий спосіб ворог зможе перетягнути туди військовий хаб з Валуйок. Тоді у загарбників з’явиться можливість розповзатися на Луганську, Донецьку та Харківську області.

Яка мета ворога у Куп'янську?

Роман Світан розповів, що зараз у Куп'янську практично така ж проблема, як була у Покровську. Там ситуація погіршилась, коли російські загарбники підтиснули з півдня, а з півночі зайшли.

Така ж проблема у Куп'янську. Поки росіяни були з лівого берега Осколу, підходили до Куп'янська, ми тримали їх на певній відстані. Після того, як вони перебралися на правий берег Осколу, форсували річку і розвернули оперативний плацдарм, почали з двох боків, з лівого, правого берегів заходити на Куп'янськ,

– пояснив він.

Без розв'язання оперативного завдання щодо витіснення росіян з правого берега Осколу проблему Куп’янська не вийде розв’язати повністю. Немає сенсу повністю витискати росіян з Куп’янська, бо вони будуть перебувати на кордоні міста у лісах, переправляючись через Оскіл.

Ворогу потрібен Куп'янськ-Вузловий, що на лівому березі Осколу. Зараз цей плацдарм, який ЗСУ утримують у районі Куп'янська-Вузлового на лівому березі насичується в основному через міст, через кілька переправ у районі Куп'янська. Тому росіяни намагаються витиснути українські сили та взяти під контроль ці переправи на лівому березі.

Це досить серйозна залізнична станція, на яку заходить кілька гілок. Вони хочуть перетягнути туди військовий хаб з Валуйок. Потім вони можуть розповзатися на Луганську, Донецьку та Харківську області. Так вони робили у 2022 році,

– зазначив військовий експерт.

Тому для України важливо втримати лівобережний плацдарм у районі Куп'янська-Вузлового і сам Куп'янськ. Усе залежатиме від кількості сил та засобів для виконання цього завдання.

