Больше всего боев произошло на Покровском направлении, там сохраняется самая сложная ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Враг использует непогоду для наступления на Гуляйпольском и Покровском направлениях: обзор ISW

Что происходит на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

Россияне атакуют возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах Купянска, Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Твердохлебово, Ставки и Лиман.

Противник продвигается к населенному пункту Ставки: смотрите на карте

На Славянском направлении враг совершил 9 атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие в районах населенных пунктов Сухецкое, Шаховое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.

Враг давит на Покровск: смотрите на карте

На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Першотравневое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг 6 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблочное, Сладкое, Белогорье.

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

Оккупанты атакуют в сторону Щербаков: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг провел 1 бесполезное наступательное действие в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какова ситуация на фронте в целом?