Возмущены даже россияне: перед драмтеатром в Мариуполе установили экраны для поздравления Путина
- В оккупированном россиянами Мариуполе монтируют LED-панели на здании драмтеатра для трансляции новогодней речи Путина.
- Экраны останутся там на постоянной основе, после новогодних праздников там будут показывать российскую рекламу.
Оккупанты в Мариуполе готовятся к открытию восстановленного драматического театра. Того, который российская армия разбомбила, вызвав многочисленные жертвы среди мирного населения, которое там скрывалось. Сейчас на здании устанавливают LED-панели для прямой трансляции приветственной речи Путина на Новый год.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что там будет установлено два больших экрана с обеих сторон здания театра.
Оккупанты сгоняют на спектакли студентов
Официально, как отметил Андрющенко, эти экраны устанавливают там для того, чтобы горожане могли встречать Новый год на площади возле драмтеатра, как они к этому привыкли, и к ним мог обратиться в прямом эфире российский диктатор Путин. Он отметил, что конечно его речь не будет звучать вживую, как о том заявляют россияне, а в записи.
"Кому он там нужен? Тем россиянам, которые туда понаехали? Но главное другое, эту идею продвинули. Благодаря этому одна контора, приближенная к оккупационной администрации, просто втюхала свои рекламные панели, после Путина там дальше будет реклама", – озвучил Андрющенко.
Руководитель изучения оккупации отметил, что эти экраны там не временное явление, а останутся на постоянной основе. То есть на здании драматического театра будет регулярно крутиться реклама страны-агрессора.
Большое кладбище мариупольцев, погибших там под руинами, будет сопровождаться российской рекламой. Даже пророссийская прослойка населения в Мариуполе возмущена этим, потому что непонятно, как до этого можно было додуматься. Сеть засыпают мемами по этому поводу,
– рассказал Андрющенко.
Он напомнил, что до оккупации перед зданием драмтеатра сбоку от сцены устанавливались большие экраны, чтобы развлекать детей на новогодние праздники. Однако после них панели убирались.
Андрющенко рассказал, что 5 декабря в театре была премьера спектакля. Был такой "аншлаг", что ни один билет на него не купили. Поэтому оккупанты согнали туда студентов, в частности из морского училища. Сделали это, с его слов, чтобы пофотографировать и иметь отчет о том, что вроде бы там собралось много зрителей.
Россияне пока спешат, официальное открытие драматического театра запланировано на 27 декабря. В этот день там должно состояться представление и будет приглашен кто-то из российских чиновников.
Что еще известно о планах россиян по драмтеатру?
Реконструкцию здания драматического театра осуществляла компания из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что оккупанты после торжественного открытия театра будут показывать там спектакли по произведениям Александра Пушкина и Антона Чехова.
Оккупационные власти планировали открыть драмтеатр еще в 2023 году, потом озвучивалась дата – до 1 августа 2025 года, но сделать ей это не удалось. Планы сместились на середину декабря. Была даже информация от коллаборационистов, что на открытие заведения в этом году пригласят Путина.