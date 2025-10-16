В Донецкой области Россия продолжает осуществлять попытки наступления. Каждые сутки украинские защитники уничтожают оккупантов и отражают вражеские штурмы.

В частности, из-за этого сложно врагу сейчас под Добропольем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

Смотрите также 184 боестолкновения за сутки, более полусотни – на Покровском направлении: карта фронта 16 октября

Какова ситуация под Добропольем?

Пивненко рассказал, что нацгвардейцы вместе со смежными подразделениями Сил обороны за последнюю неделю нанесли России значительные потери.

На их счету за этот период также ряд отраженных механизированных штурмов.

Один из таких – на Добропольском направлении. Результат для врага – сожженные танки, более 15 единиц бронированной техники, еще больше автомобилей и пехоты противника уничтожено навсегда,

– рассказал командующий Нацгвардии.

Он добавил, что гвардейцы крепко держат свои позиции, а еще совершенствуют тактику ведения боев и внедряют новые технологии.

Что происходит на фронте?